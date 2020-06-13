Фактчекинг: 50 000 евро и обвинение журналиста ERR

Андрус Карнау заявил в программе «О ситуации в стране», что при нынешней средней заработной плате среднестатистический эстонец должен работать почти 50 лет, чтобы накопить 50 тысяч евро (скандальное пожертвование Центристской партии), и условие состоит в том, что он не потратит ни копейки за это время.

По данным Департамента статистики Эстонии, среднемесячная заработная плата в 2019 году составляла 1407 евро, из которой нетто - 1162 евро в месяц, то есть почти 14 тысяч евро в год. Чтобы накопить 50 тысяч, понадобится чуть более трех с половиной лет. Слова Карнау - лишь риторическое преувеличение при очевидной погрешности практически в 14 раз.

В первые минуты ток-шоу Хельме «Поговорим об этом» было заявлено, что 1 июня в «Актуальной камере» корреспондент Эстонского национального телерадиовещания Мария-Анн Рохемяэ появилась в кадре с символом антифашистской группы Antifa.

Maria-Ann Rohemäe (ERR) reportaaz 1. juuni ETV «Aktuaalses Kaameras» ФОТО: Kuvatõmmis

Говоря о предполагаемой политической предвзятости основных средств массовой информации, министр финансов Мартин Хельме сказал в первые минуты программы: «Антифашистское движение Antifa, которое Дональд Трамп и некоторые эстонские консерваторы хотят объявить террористическим, состоит в основном из независимых лиц и групп, и не имеет крупной организационной структуры или руководства. Поэтому в движении нет «официальной» символики. Используются различные визуальные элементы, изображающие флаги или три стрелы из лука черного и красного цветов. Смелое заявление министра финансов, вероятно, связано с сочетанием цветов защитной маски Рохемяэ».

Заявление Хельме очень смелое. Вряд ли кто-то заподозрит его в связях с Antifa, глядя на изображение министра в похожей цветовой комбинации на фотографии со страницы EKRE в Facebook 2014 года: