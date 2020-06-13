Протестующие из-за гибели Джорджа Флойда накануне вышли к небоскребу Трамп-тауэр, чтобы выразить несогласие с реакцией президента на случившееся ФОТО: BBC

Президент США Дональд Трамп заявил, что применение полицией удушающих приемов при задержании в целом нужно прекратить, однако в некоторых ситуациях эти приемы все же должны быть допустимы, сообщает BBC.

Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News, что считает такие меры приемлемыми только в случае, если для полицейского речь идет о жизни и смерти.

"Мне не нравятся удушающие приемы. Но скажу так, иногда вы в одиночку боретесь с кем-то - и это трудно. И вот вы поймали кого-то в такой захват - и что вам делать, сказать "ой"? А если против вас сразу двое или, предположим четверо - это очень, очень сложная ситуация", - сказал он.

После этого Трамп отметил, что все же такие приемы должны применяться только в самом крайнем случае. "Думаю, будет очень хорошо, если в целом мы положим этой практике конец", - продолжил он.

В настоящее время Конгресс обсуждает проект полицейской реформы, подготовленный демократами. Если он будет принят, полицейским в США запретят выключать нательные камеры и применять удушающие приемы. Также будет упрощен правовой механизм привлечения их к ответственности.

Обсуждение проходит на фоне массовых протестов и волнений, прокатившихся по США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, против которого полицейский 25 мая при задержании применил удушающий прием, придавив коленом его шею на восемь минут.

Полицейский был уволен со службы. Кроме того, ему предъявили обвинение в убийстве. Еще трое его сослуживцев, присутствовавших на месте происшествия, но не остановивших коллегу, также были уволены, но обвинения им не предъявлялись.