Житель Эстонии вступил в половую связь с несовершеннолетней и заснял это

Мужчину обвиняли в том, что в июле 2019 года он изготовил произведение, изображающее лицо до 18 лет в порнографической ситуации, снимая на мобильный телефон гениталии девочки и свой половой акт с пострадавшей.

Изготавливая или храня снимки, изображающие лицо до восемнадцати лет в порнографической или эротической ситуации, мужчина совершил преступление по статье 178 Пенитенциарного кодекса.

Ранее не наказываемый в уголовном порядке мужчина был признал виновным и приговорен к денежному штрафу в размере 50 дневных ставок (дневная ставка — 12,90 евро), то есть к 645 евро. Эту сумму следует оплатить в течение десяти месяцев.

Также он должен будет компенсировать расходы государства на производство в размере 1064,16 евро. Эту сумму надо оплатить в течение 12 месяцев.