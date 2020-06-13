Житель Эстонии вступил в половую связь с несовершеннолетней и заснял это

Этой весной в Пайдеском суде было рассмотрено дело, в рамках которого одного жителя Ярвамаа обвиняли в изготовлении детской порнографии, пишет Järva Teataja.
Мужчину обвиняли в том, что в июле 2019 года он изготовил произведение, изображающее лицо до 18 лет в порнографической ситуации, снимая на мобильный телефон гениталии девочки и свой половой акт с пострадавшей.
Изготавливая или храня снимки, изображающие лицо до восемнадцати лет в порнографической или эротической ситуации, мужчина совершил преступление по статье 178 Пенитенциарного кодекса.
Ранее не наказываемый в уголовном порядке мужчина был признал виновным и приговорен к денежному штрафу в размере 50 дневных ставок (дневная ставка — 12,90 евро), то есть к 645 евро. Эту сумму следует оплатить в течение десяти месяцев.
Также он должен будет компенсировать расходы государства на производство в размере 1064,16 евро. Эту сумму надо оплатить в течение 12 месяцев.
Статья 178. Изготовление и предоставление возможности изготовления детской порнографии
(1) Изготовление, приобретение, хранение, передача другому лицу, демонстрация либо обеспечение иным образом доступности картины, текста или иного произведения, изображающего лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, в порнографической ситуации, либо лицо, не достигшее четырнадцатилетнего возраста, в порнографической или эротической ситуации, либо их репродукций, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет.
Источник: Пенитенциарный кодекс