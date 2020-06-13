«Описанные ситуации были, как гром среди ясного неба, и доставили собственникам жилья множество проблем. Больше всего уведомлений об ущербе к нам поступало в связи с затоплениями. Поскольку многие такие проблемы вызваны соседями, можно в шутку сказать, что худший враг жителя Эстонии – сосед сверху, который во время кризиса тоже часто бывал дома. Наиболее серьезные случаи ущерба, впрочем, по-прежнему связаны с пожарами», - сказал руководитель отдела по имущественным ущербам ERGO Эрко Макиенко.

Макиенко привел примеры происшествий, количество которых заметно увеличилось за последние месяцы. Вероятно, они еще долго будут напоминать о вызванном распространением коронавируса чрезвычайном положении.

Житель девятого этажа затопил половину многоквартирного дома

Один из наиболее масштабных случаев последних лет имел место, когда начавшийся на верхнем этаже 9-этажного дома потоп залил пять расположенных ниже этажей. Для обеспечения безопасности пришлось отключить электричество во всем доме. Ликвидация последствий затопления, разумеется, потребовала значительных усилий. «К сожалению, статистика демонстрирует, что половина жилья в Эстонии вообще не застрахована, причем острее эта проблема стоит именно в более старых многоквартирных домах. Еще один тревожный момент заключается в том, что часто в качестве размера страхового возмещения выбирают минимальные суммы, никак не способные покрыть причиненный соседям ущерб. Из собственного же кармана компенсировать такие ущербы очень сложно», - сказал Макиенко.

Загоревшийся от соседского окурка балкон

В одном 9-этажном доме на балкон четвертого этажа из одной из расположенных выше квартир упал окурок, от которого загорелись находившиеся на балконе вещи и оказался поврежден фасад здания. Ремонтные работы обошлись примерно в 4000 евро, к которым добавилось восстановление домашнего имущества. «К счастью, у собственника квартиры имелось страхование ответственности в размере 64 000 евро, в результате чего ему не пришлось самому оплачивать расходы – а только иметь дело с тем, какие неприятности доставил соседям вызванный им пожар», - добавил Макиенко.

Пожар из-за кухонной вытяжки