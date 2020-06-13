В России выявлено 8706 новых случаев коронавируса, 114 человек умерли

За последние сутки в России выявлено 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 114 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Всего в стране зарегистрировано 520 129 заболевших и 6829 умерших, пишет Newsru.
За сутки по выздоровлению выписан 5271 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 274 641 человека.
В Москве отмечено 1493 новых случая коронавируса, 44 человека умерли. В Московской области прибавилось 725 заболевших, 12 человек умерли. В тройку регионов, где зарегистрировано больше всего смертей за сутки, попала Северная Осетия, где скончались 8 человек и выявлено 36 заболевших за сутки. В Санкт-Петербурге 262 новых случая COVID-19 и 8 умерших.