В одном из районов Пекина ввели «режим военного времени» из-за COVID-19

Жители микрорайонов должны соблюдать режим самоизоляции, не имеют право покидать дома, власти принимают меры по обеспечению их продуктами питания и товарами первой необходимости, мобилизуют для этого волонтеров, пишет "Интерфакс".

На пресс-конференции в пекинском правительстве сообщили, что днем ранее бы выявлен один случай заражения у человека, который покидал Пекин.

Во всех пяти последних случаях заразившиеся не выезжали из Пекина в течение двух недель и не имели контактов с выходцами из провинции Хубэй, откуда коронавирус начал распространяться в январе.

По данным пекинской газеты "Синьцзин бао", теперь все 10 тысяч работников "Синьфади" сдадут тест на COVID-19. Рынок временно закрыт.

"Синьфади", по данным газеты, обеспечивает около 90% потребностей Пекина в свежих овощах и фруктах.

В крупных супермаркетах изъяли лосось

Пекинские сетевые супермаркеты, такие, как Hair, Material Beauty,Carrefour, в течение минувшей ночи изъяли из продажи лосось, сообщают местные СМИ.

Поводом послужили сообщения, что на доске для разделки рыбы, которая использовалась для обработки импортированного лосося на оптовом рынке "Синьфади", был выявлен коронавирус.