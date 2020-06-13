Галерея ⟩ В еще один эстонский город вернулись электросамокаты Bolt

По словам сотрудника Bolt Томаса Таммуса, предприятие открыло в Пярну второй сезон аренды самокатов модели Ninebot MAX, которая является усовершенствованным вариантом модели прошлого сезона.

«Новая модель больше подходит для услуги аренды благодаря более крупным колесами и более прочной конструкции. Также благодаря лучшему аккумулятору самокат может проезжать 40 км. Также аккумулятор вытаскивается, поэтому не нужно собирать самокаты и относить заряжаться», - сказал Таммус. Таким образом, самокаты остаются на улице в течение суток, разряженные батареи заменяются заряженными. По словам Таммуса, воздействие на окружающую среду значительно ниже, потому что теперь обслуживающий персонал должен при необходимости транспортировать самокаты на техобслуживание.

Прокат самоката сначала доступен в тех же районах, что и в прошлом году.

«Мы извлекли уроки из привычек наших клиентов, и мы обязательно учтем их в новом сезоне. В течение сезона мы отслеживаем спрос и готовы увеличить количество самокатов и зону обслуживания», - сказал Таммус.

Самокаты можно взять напрокат через приложение Bolt, при первом использовании приложение выдает инструкцию пользования самокатом.

Разблокировка самоката стоит евро и 15 центов за каждую использованную минуту. «Например, десятиминутная поездка, которой достаточно, чтобы проехать пару километров, стоит 2,50 евро», - сказал Таммус.

В Пярну можно проехать на самокате до 25 км/ч. Тот, кто едет на самокате, должен убедиться в том, что выбранная скорость безопасна для него и других участников дорожного движения.

После поездки припаркуйте самокат в безопасном месте, чтобы он не мешал движению. «Желательно возле велосипедной стоянки. Территории, где можно оставить самокат, отмечены на карте в приложении», - уточнил Таммус, добавив, что самокат можно арендовать с 18 лет.