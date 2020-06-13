Космические цены: стоимость эстонской клубники не отпугивает покупателей

Вчера утром на рынке Курессааре был только один торговец клубникой: пожилая дама из Каарма. Ее большие и красные ягоды были выращены в теплице. Килограмм этой клубники стоит 15 евро, что является средней ценой для открытия сезона.

Цена начнет падать тогда, когда с полей производителей клубники начнут поступать большие партии урожая. По словам продающей сейчас клубнику дамы, на отсутствие покупателей жаловаться не приходится. За несколько минут пребывания Saarte Hääl на рынке клубнику приобрели два покупателя.

Купившая клубнику Эвелин сказала, что для нее это первая сааремааская клубника в этом году. Она согласилась, что цена довольно кусачая, но желание насладиться свежей ягодой оказалось сильнее.

Пока урожаи производителей клубники еще такие незначительные, что все сразу идет на продажу. Сааремааский производитель Таави Пыльд сказал, что он был на рынке вчера рано утром и продавал клубнику также по цене 15 евро за килограмм. Покупатели для 20 килограммов ягод нашлись за 45 минут.

Несколько производителей клубники сказали Saarte Hääl, что в этом году ожидается хороший урожай.

Цена на первую клубнику годами колеблется на несколько евро. В прошлом году первую клубнику продавали по 12 евро за килограмм. В позапрошлом году цена также была 15 евро. Цена зависит от погоды весной, количества первой клубники и спроса на нее.