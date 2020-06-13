Лотман: со смертью Каалепа закончилась целая эпоха в эстонской культуре

«Я знал Айна Каалепа с 1960-х годов. Мой отец навещал его в деревне Эльва, но я не был свидетелем этого. Каалеп рассказывал моей дочери, что помнит меня еще мальчиком, но в моей памяти эти встречи совсем не запечатлелись. Когда в 1998-ом году я прибыл в Академию, Айн завел со мной беседу на русском языке, а когда я сразу перешел на эстонский, то он был приятно удивлен» - пишет Лотман.

Лотман пишет, что Каалепа можно считать ведущим эстонским поэтом с конца 1950-х до конца 1960-х годов. В нем можно увидеть некий мост, соединяющий довоенную эстонскую поэзию с ее возрождением.

Как и многие другие творческие люди, Айн Каалеп активно участвовал в процессе восстановления независимости Эстонии, выступал на совместном пленарном заседании творческих союзов (1988), был членом Конгресса Эстонии (1990–1991) и Конституционного собрания (1990–1991). Айн Каалеп был патриотом своей родины, который защищал ее как пером, так и револьвером.