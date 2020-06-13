Лотман: со смертью Каалепа закончилась целая эпоха в эстонской культуре

Литературовед и семиотик Михаил Лотман в своем блоге пишет, что смерть Айна Каалепа стала окончанием целого периода в эстонской культуре.
«Я знал Айна Каалепа с 1960-х годов. Мой отец навещал его в деревне Эльва, но я не был свидетелем этого. Каалеп рассказывал моей дочери, что помнит меня еще мальчиком, но в моей памяти эти встречи совсем не запечатлелись. Когда в 1998-ом году я прибыл в Академию, Айн завел со мной беседу на русском языке, а когда я сразу перешел на эстонский, то он был приятно удивлен» - пишет Лотман.
Лотман пишет, что Каалепа можно считать ведущим эстонским поэтом с конца 1950-х до конца 1960-х годов. В нем можно увидеть некий мост, соединяющий довоенную эстонскую поэзию с ее возрождением.
Как и многие другие творческие люди, Айн Каалеп активно участвовал в процессе восстановления независимости Эстонии, выступал на совместном пленарном заседании творческих союзов (1988), был членом Конгресса Эстонии (1990–1991) и Конституционного собрания (1990–1991). Айн Каалеп был патриотом своей родины, который защищал ее как пером, так и револьвером.
«Его миссия состояла в том, чтобы принести как можно более широкую картину эстонской поэзии в мировое наследие. Поддерживая редкое богатство эстонской фонологии, он уделил в своих переводах внимание не только размеру стиха, но и просодии. Подобно Гете, который был отличным примером для подражания Каалепу, он сосредоточился не только на западной, но и на восточной стихотворной культуре» - указывает Лотман.