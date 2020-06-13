Завтра в Эстонии будут вывешены флаги с траурными лентами

В первые годы советской оккупации в 1940-1941 годах в Эстонии жертвами ежедневных политических арестов стали около 8 тыс человек, из них 2400 были убиты в Эстонии и 5400 погибли в тюрьмах в Советском Союзе. В ходе незаконной мобилизации в 1941 году из Эстонии в Россию были сосланы 34 тыс молодых людей, из которых каждый третий умер от голода и болезней еще до того, как попал на фронт.

14 июня 1941 года из Эстонии в Сибирь были депортированы более 10 тыс человек. В это же время подобную операцию Советский Союз провел подобную акцию и на оккупированных территориях Польши, Бессарабии (Молдовы), Литвы и Латвии.

Политические аресты и убийства продолжились в годы немецкой оккупации в 1941-1944 годах и во время второй оккупации Советским Союзом с 1944 по 1991 годы. В результате второй волны сталинских депортаций в марте 1949 года из Эстонии вывезли более 20 тыс человек, в основном женщин и детей.

Эстония осудила преступления всех враждебных человечеству режимов и считает важным, чтобы это осуждение происходило бы на единых моральных основах, поскольку человеческая жизнь и человеческое достоинство в равной мере бесценны.