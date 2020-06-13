Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 июня.
Коронавирус
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 666 тестов на COVID-19, новые зараженные коронавирусом обнаружены только в Харьюмаа.
Крупнейшие очаги Covid-19 сейчас находятся в Ида-Вирумаа, под надзором Департамента здоровья на данный момент 223 человека.
Четыре страны столкнулись с новыми проблемами после отмены ряда ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.
А в одном из районов Пекина ввели «режим военного времени» из-за COVID-19.
Другие новости
«С какого-то момента стало модно рисовать 90-е, как один сплошной кошмар. Все эти не имеющие ничего общего с реальной историей страны штампы – Ельцин развалил страну, Гайдар обворовал простой народ, демократы продались Западу… Мне очень обидно, что всю эту ерунду стали повторять не только коммунисты», - говорит в интервью Postimees Наина Ельцина.
Один из самых влиятельных лидеров преступного мира Эстонии может досрочно выйти из тюрьмы.
Житель Эстонии, вступивший в половую связь с несовершеннолетней и заснявший это, предстал перед судом.
Европейское агентство по окружающей среды дало самую низкую оценку пляжу на Штромке.
Михаил Ефремов через четыре дня после трагедии впервые обратился к родственникам погибшего в ДТП.
Виктор Бабарико, 20 лет возглавлявший Белгазпромбанк, решил баллотироваться на пост президента Беларуси, после чего в банк пришли с обыском.