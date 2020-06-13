Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 666 тестов на COVID-19, новые зараженные коронавирусом обнаружены только в Харьюмаа.

Крупнейшие очаги Covid-19 сейчас находятся в Ида-Вирумаа, под надзором Департамента здоровья на данный момент 223 человека.

Четыре страны столкнулись с новыми проблемами после отмены ряда ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.

А в одном из районов Пекина ввели «режим военного времени» из-за COVID-19.

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«С какого-то момента стало модно рисовать 90-е, как один сплошной кошмар. Все эти не имеющие ничего общего с реальной историей страны штампы – Ельцин развалил страну, Гайдар обворовал простой народ, демократы продались Западу… Мне очень обидно, что всю эту ерунду стали повторять не только коммунисты», - говорит в интервью Postimees Наина Ельцина.

Один из самых влиятельных лидеров преступного мира Эстонии может досрочно выйти из тюрьмы.

Житель Эстонии, вступивший в половую связь с несовершеннолетней и заснявший это, предстал перед судом.

Европейское агентство по окружающей среды дало самую низкую оценку пляжу на Штромке.

Михаил Ефремов через четыре дня после трагедии впервые обратился к родственникам погибшего в ДТП.