Пролог нашумевшей пенсионной реформы начнется уже в июле

Хотя эстонскому государству благодаря эмиссии облигаций удалось собрать полтора с половиной миллиарда евро вместо запланированного одного миллиарда, правительство не планирует отказываться от возможность залезть в кошельки накопителей пенсий, что означает, что с 1 июля государство приостановит на 13 месяцев свои взносы в пенсионные фонды второй ступени.

При накапливании средств в пенсионных фондах второй ступени человек выплачивает в них 2 процента своей зарплаты, к которым государство добавляет четыре процента за счет социального налога. Чтобы смягчить экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, и сократить бюджетную дыру, Рийгикогу принял дополнительный бюджет, частью которого является приостановление платежей во вторую ступень. Это единственный дополнительный источник дохода в дополнительном бюджете.

Приостановив выплаты в пенсионные фонды, государство надеется сэкономить 142 миллиона евро.

Это своего рода так называемый пролог пенсионной реформы, поскольку принятые в апреле поправки к Закону о дополнительном бюджете позволяют добровольно отказаться от собственных взносов до 31 августа следующего года.

«Этот период времени был введен при условии, что реформа второй пенсионной ступени будет одобрена госсудом, и добровольный выход из второй ступени вступит в силу с сентября следующего года», - объяснил в начале апреля министр финансов Мартин Хельме.

Скоро будет дан старт

Так что же будет с нашими пенсионными выплатами во вторую ступень с 1 июля? С платежами во вторую ступень тех, кто родился до 1960 года ничего не произойдет. Из их зарплаты в пенсионный фонд второй ступени по-прежнему выплачиваются два процента, плюс четыре процента от государство. Для тех, кто родился в 1961 году и позже, государство больше не будет платить взносы в пенсионный фонд, но двухпроцентные взносы, взятые из зарплат людей, продолжатся.

Следующая важная дата - 1 октября, когда те, кто также хочет отказаться от своих взносов, должны сделать заявление об этом. Отказаться от своих платежей смогут люди, родившиеся в 1960 году и ранее.

1 октября - это дата, когда, по ожиданиям правительственной коалиции, начнется пенсионная реформа второй ступени - при условии, что госсуд не объявит закон неконституционным.

К тому времени люди должны будут решить, что они будут делать со своими пенсионными долями второй ступени; желающие выйти из второй ступени могут сделать это до вступления в силу Закона о пенсионной реформе.

Тем не менее, желающих отказаться от второй ступени необходимо предупредить: отказ от собственных взносов добавит 2% к брутто-зарплате, что для получателя месячной зарплаты в 1500 евро будет означать на 30 евро больше брутто-зарплаты, но его чистый оклад увеличится только на 21 евро - почти треть этой дополнительной зарплаты будет идти государству.