Пролог нашумевшей пенсионной реформы начнется уже в июле

- С 1 июля государство приостановит выплаты во вторую пенсионную ступень
- С 1 декабря граждане смогут отказаться от собственных платежей
- Приостановление платежей продлится до 31 августа следующего года
В то время, как закон о реформе второй пенсионной ступени был передан в госсуд, который обсуждает его конституционность, можно сказать, что по сути правящая коалиция уже приступила к претворению реформы в жизнь, и ее пролог начнется в июле, пишет Postimees.
Хотя эстонскому государству благодаря эмиссии облигаций удалось собрать полтора с половиной миллиарда евро вместо запланированного одного миллиарда, правительство не планирует отказываться от возможность залезть в кошельки накопителей пенсий, что означает, что с 1 июля государство приостановит на 13 месяцев свои взносы в пенсионные фонды второй ступени.
При накапливании средств в пенсионных фондах второй ступени человек выплачивает в них 2 процента своей зарплаты, к которым государство добавляет четыре процента за счет социального налога. Чтобы смягчить экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, и сократить бюджетную дыру, Рийгикогу принял дополнительный бюджет, частью которого является приостановление платежей во вторую ступень. Это единственный дополнительный источник дохода в дополнительном бюджете.
Приостановив выплаты в пенсионные фонды, государство надеется сэкономить 142 миллиона евро.
Это своего рода так называемый пролог пенсионной реформы, поскольку принятые в апреле поправки к Закону о дополнительном бюджете позволяют добровольно отказаться от собственных взносов до 31 августа следующего года.
«Этот период времени был введен при условии, что реформа второй пенсионной ступени будет одобрена госсудом, и добровольный выход из второй ступени вступит в силу с сентября следующего года», - объяснил в начале апреля министр финансов Мартин Хельме.
Скоро будет дан старт
Так что же будет с нашими пенсионными выплатами во вторую ступень с 1 июля? С платежами во вторую ступень тех, кто родился до 1960 года ничего не произойдет. Из их зарплаты в пенсионный фонд второй ступени по-прежнему выплачиваются два процента, плюс четыре процента от государство. Для тех, кто родился в 1961 году и позже, государство больше не будет платить взносы в пенсионный фонд, но двухпроцентные взносы, взятые из зарплат людей, продолжатся.
Следующая важная дата - 1 октября, когда те, кто также хочет отказаться от своих взносов, должны сделать заявление об этом. Отказаться от своих платежей смогут люди, родившиеся в 1960 году и ранее.
1 октября - это дата, когда, по ожиданиям правительственной коалиции, начнется пенсионная реформа второй ступени - при условии, что госсуд не объявит закон неконституционным.
К тому времени люди должны будут решить, что они будут делать со своими пенсионными долями второй ступени; желающие выйти из второй ступени могут сделать это до вступления в силу Закона о пенсионной реформе.
Тем не менее, желающих отказаться от второй ступени необходимо предупредить: отказ от собственных взносов добавит 2% к брутто-зарплате, что для получателя месячной зарплаты в 1500 евро будет означать на 30 евро больше брутто-зарплаты, но его чистый оклад увеличится только на 21 евро - почти треть этой дополнительной зарплаты будет идти государству.
Взносы тех, кто захочет выйти, прекратятся с 1 декабря, и в течение следующих девяти месяцев, то есть до 31 августа 2021 года, им не будет поступать никаких сумм во вторую ступень.
Таким образом, с 31 декабря пенсионные активы второй ступени тех, кто отказывается от собственных взносов, смогут расти только за счет увеличения цены доли фонда. Если с 1 декабря до осени следующего года будет происходить спад на финансовых рынках, пенсионные активы этих людей также уменьшатся. Правда и в том, что если спад на рынках будет достаточно большим, пенсионные активы уменьшатся и у тех, кто не отказывается от своих взносов, но все же уменьшение пенсионных активов тех, кто отказывается от взносов, будет больше.
Государство возместит
В то же время, если рынки продолжат расти - как это произошло после предыдущего финансового кризиса и, по крайней мере, первоначально происходило во время текущего кризиса, - у тех держателей средств, которые не вышли из второй ступени, активы будут расти быстрее, чем у отказавшихся от участия во второй ступени.
Нынешняя ситуация будет восстановлена 1 сентября следующего года, и если к тому времени вступит в силу закон о внесении поправок в Закон о накопительных пенсиях, те, кто пожелает отказаться от второй ступни, смогут начать писать заявления.
Еще одна важная дата - 1 января 2023 года. С этой даты государство будет компенсировать те четыре процента дополнительных взносов, которые государство не выплатило с 1 июля по 31 августа следующего года. Кроме того, государство будет компенсировать потерю прибыли с учетом средней доходности пенсионных фондов с 1 июля этого года по 31 декабря 2022 года.
Если средний доход пенсионных фондов будет отрицательным в течение этого периода, отрицательный доход не будет вычтен из компенсации.
Однако здесь есть одно cущественное разногласие. А именно, такой механизм компенсации более благоприятен для тех, чьи выбранные доходы пенсионного фонда второй ступени остаются на уровне ниже среднего. По мнению финансовых экспертов, вероятными проигравшими являются инвесторы в облигационные фонды: фонды с более высоким риском исторически предлагали более высокую доходность, но это правило до сих пор не применялось к местным пенсионным фондам. Доходность наших пенсионных фондов второго уровня зависит от навыков управляющих фондами, а не от доли облигаций в фондах.
Другими словами, для тех, кто делает неправильный выбор, то есть выбирает более слабые фонды, государство частично компенсирует более низкую доходность, но тех, кто выбрал более хорошие фонды, государство наказывает меньшей компенсацией. Будущим пенсионерам есть, о чем подумать.