Исследование выявило, какие места следует открывать после коронакризиса в последнюю очередь

Исследование, проведенное Массачусетским технологическим институтом, провело анализ расходов и доходов, связанных с открытием 26 различных типов заведений, чтобы определить оптимальный компромисс между риском заражения, благополучием человека и экономической устойчивостью.

Они также использовали анонимные геолокационные данные с 47 миллионов сотовых телефонов, чтобы отслеживать, куда ходили жители США в феврале и марте. Рискованность места была основана частично на том, сколько в этом месте возникает социальных контактов, сколько часов люди проведут там, насколько многолюдно там будет, и сколько посещений они совершили бы.

Исследователи также приняли во внимание посещения людей в возрасте 65 лет и старше и расстояние, пройденное до места. Они измерили экономическую выгоду, используя статистику переписи населения США и национальные данные опросов потребителей.

Винные и табачные магазины представляли собой плохой компромисс, поскольку они имеют среднюю экономическое важность, являются небольшими по размерам и загруженными, но количество их посещений сократилось менее чем на пять процентов.

В случае некоторых категорий исследователям было очень легко сделать свои выводы - продуктовые магазины имеют явное преимущество, а посещения музеев и кинотеатров сочтены не столь значительными.

«Число посетителей строительных магазинов увеличилось больше всего, так как люди ищут средства индивидуальной защиты и другие предметы домашнего обихода», - отметили исследователи.