Круузе: предлагаемые правительством меры оживления рынка труда не срабатывают

Предложенная правительством мера помощи фермерам, нуждающимся в дополнительной рабочей силе, на самом деле им не поможет, утверждает заместитель председателя комиссии Рийгикогу по сельской жизни, реформист Урмас Круузе. Об этом BNS сообщила в пресс-релизе Партия реформ.
«Если Юри Ратас заявляет, что он хочет как можно скорее открыть границы Эстонии, он должен сразу же предоставить возможность приехать сюда и сезонным работникам с Украины. Европейская комиссия это разрешает, этого ждут и требуют наши предприниматели», - сказал Круузе, по словам которого против этого нет аргументов и у Департамента здоровья, поскольку картина распространения коронавируса в Эстонии и на Украине сейчас находится на одном уровне.
«Финляндия, например, разрешила въехать в страну 9000 сезонным работникам из Украины. Но Ратас этого, конечно же сделать не может, поскольку он — заложник семейства Хельме», - отметил Круузе.
По словам Круузе, ранее занимавшего пост министра сельской жизни, от этого в первую очередь страдают эстонские предприниматели, поскольку из-за бездействия правительства их долговременные инвестиции могут обесцениться.
«Экономический кризис в Эстонии продолжается, и совершенно непонятно, почему правительство хочет только придать ему еще большее ускорение. Как уже показывает опыт, предлагаемые Ратасом решения, вроде трудоустройства своих безработных или выплаты пособия по зарплатам, просто не срабатывают, поскольку на сезонные работы людей, способных их выполнять, нет. Правительству пора прекратить пустопорожние разговоры и заняться реальным решением проблем рабочей силы», - сказал Круузе.