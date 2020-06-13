Круузе: предлагаемые правительством меры оживления рынка труда не срабатывают

«Если Юри Ратас заявляет, что он хочет как можно скорее открыть границы Эстонии, он должен сразу же предоставить возможность приехать сюда и сезонным работникам с Украины. Европейская комиссия это разрешает, этого ждут и требуют наши предприниматели», - сказал Круузе, по словам которого против этого нет аргументов и у Департамента здоровья, поскольку картина распространения коронавируса в Эстонии и на Украине сейчас находится на одном уровне.

«Финляндия, например, разрешила въехать в страну 9000 сезонным работникам из Украины. Но Ратас этого, конечно же сделать не может, поскольку он — заложник семейства Хельме», - отметил Круузе.

По словам Круузе, ранее занимавшего пост министра сельской жизни, от этого в первую очередь страдают эстонские предприниматели, поскольку из-за бездействия правительства их долговременные инвестиции могут обесцениться.