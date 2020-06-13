На юге Франции потушен пожар на атомной подлодке

В порту города Тулона на юге Франции в субботу, 13 июня, завершились работы по тушению пожара на атомной подводной лодке Perle, которые продлились 14 часов. В результате возгорания никто не пострадал, сообщило французское Минобороны. Ведомство также исключило опасность радиации, так как подлодка находилась на ремонте и на ее борту не было ядерного топлива и других радиоактивных объектов. Тем не менее независимые эксперты рекомендуют федеральным и местным властям не сбрасывать со счетов возможность излучения, отмечает информагентство AFP.