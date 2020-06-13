На юге Франции потушен пожар на атомной подлодке

В порту города Тулона на юге Франции в субботу, 13 июня, завершились работы по тушению пожара на атомной подводной лодке Perle, которые продлились 14 часов. В результате возгорания никто не пострадал, сообщило французское Минобороны. Ведомство также исключило опасность радиации, так как подлодка находилась на ремонте и на ее борту не было ядерного топлива и других радиоактивных объектов. Тем не менее независимые эксперты рекомендуют федеральным и местным властям не сбрасывать со счетов возможность излучения, отмечает информагентство AFP.
Пожар начался накануне около 10.30 по местному времени в труднодоступном отсеке подлодки. Тушением занимались около сотни пожарных и 150 других работников. Точный объем понесенного ущерба еще не определен, но специалисты уже называют его "серьезным", передает Deutsche Welle.
74-метровая Perle - одна из шести французских атомных подлодок. Помимо них Минобороны страны располагает четырьмя подлодками, с которых могут быть запущены ядерные ракеты. Perle была введена в эксплуатацию в 1993 году и находится в порту Тулона с января 2020 года.