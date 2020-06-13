Комиссия Рийгикогу по культуре: финансирование высшего образования надо увеличить

Комиссия Рийгикогу по культуре обратится к Министерству образования и науки для того, чтобы выяснить, какие шаги в ближайшее время планирует предпринять министерство для решения проблемы с недостаточным финансированием высшего образования, передает Rus.ERR.
По словам председателя комиссии по культуре Ааду Муста, после вступления в силу Закона о высшем образовании, в комиссии неоднократно обсуждались темы, связанные с финансированием и качеством высшего образования. "Основной вопрос заключается в том, как изменить систему финансирования высшего образования, чтобы предоставить вузам достаточные средства для организации качественного высшего образования, обеспечить обучение необходимых на рынке труда специалистов, а также дать доступ к высшему образованию вне зависимости от экономического положения", – сказал Муст.
"Комиссия обсудила эти вопросы с различными заинтересованными сторонами и, основываясь на выдвинутых фракциями Рийгикогу предложениях, пришла к выводу, что государственное финансирование необходимо увеличить. Условием увеличения финансирования будет высокий уровень образования, а также более тесная связь высшего образования с нуждами общества", - добавил Мутс.