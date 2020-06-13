СМИ сообщили о вспышке коронавируса в офисе украинского президента Зеленского

О том, что коронавирусную инфекцию обнаружили у двух сотрудников офиса президента Украины, сообщил сайт Страна.ua со ссылкой на источники в офисе главы государства. Эту информацию порталу «Новое время» подтвердили источники в офисе украинского лидера.

По их данным, Резников и Демченко были в составе украинской делегации, которая накануне, 12 июня, встретилась в Париже с внешнеполитическим советником французского президента Эммануэлем Бонном. «При этом диагноз по обоим стал известен уже после прилета из Парижа», — пишет Страна.ua.

Сам Резников в беседе с порталом «КиевVласть» сообщил, что вся делегация после возвращения из Франции в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. «Ждем результаты», — заявил он.

Вице-премьер не стал подтверждать или опровергать данные о найденной у него инфекции, сообщив, что «чувствует себя нормально».

Помимо Резникова и Демченко, как сообщает «Интерфакс-Украина», в Париж ездили руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр обороны Андрей Таран и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

13 июня президент Украины Владимир Зеленский собрал кабинет министров и представителей силовых ведомств на селекторное совещание, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. Глава государства выразил обеспокоенность количеством заболевших. «Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», — сказал он.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания заявил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение числа выявленных случаев заражения.

Накануне, 12 июня, стало известно о том, что супруга Зеленского Елена заразилась коронавирусом. В администрации президента заверили, что у жены главы государства симптомов заболевания нет. Сама Зеленская сообщила, что чувствует себя хорошо, находится на амбулаторном лечении и изолирована от других членов семьи.