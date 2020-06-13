Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым отвергли извинения и помощь актера

По словам Добровинского, семья считает извинения Ефремова запоздалыми и намерена "идти до конца, добиваясь справедливого решения суда", передает Newsru.com.

"Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если г-н Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем - это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - процитировал адвокат в разговоре с РБК Валерия Захарова.

В беседе с "Комсомольской правдой" Добровинский сказал, что ни Ефремов, ни его представители не связывались лично с семьей погибшего, чтобы предложить компенсацию или попросить прощения. Извинения актера адвокат назвал "фальшивыми".

9 июня, комментируя дело о ДТП в своем Instagram, Добровинский посоветовал Ефремову "отдать все свои деньги семье убитого им несчастного человека, ни в коем случае не афишируя и не спекулируя этим, и публично покаясь, принять самое суровое наказание". Наказание по статье 264 УК РФ, которая вменяется актеру, - до 12 лет лишения свободы - он считает недостаточным. "Мало", - написал адвокат.

В сегодняшних комментариях к этому посту Добровинский повторил, что родственники погибшего не возьмут денег и не хотят примирения. "Может быть, будет гражданский иск в суде", - написал он.