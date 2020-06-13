Размещенный в Эстонии батальон НАТО проведет учения в Латвии

В свою очередь Национальные вооруженные силы Латвии во время этих учений будут тренироваться оказывать поддержку в качестве принимающей страны, сообщила новостная служба lsm.lv

Чтобы улучшить и проверить готовность расширенной боевой группы НАТО в Эстонии выполнять задачи в случае угрозы, аналогичные учения провели в Латвии в начале июня прошлого года.