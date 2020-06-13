Летняя жара сделала клубнику настоящим хитом продаж на рынках

В субботу на пайдеском рынке в продаже была польская клубника. Она стоила 3 евро за кг, и перед прилавком стояла очередь покупателей.

Продавец подтвердила, что пока эстонская клубника стоит 15-16 евро за кг, они не будут продавать отечественные ягоды, поскольку просто не смогут избавиться от них по такой цене.