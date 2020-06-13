Летняя жара сделала клубнику настоящим хитом продаж на рынках

Практически все, кто пришел этим утром на рынок в Пайде, покупали одно и то же - летняя жара сделала клубнику настоящим хитом продаж, пишет Järva Teataja.
В субботу на пайдеском рынке в продаже была польская клубника. Она стоила 3 евро за кг, и перед прилавком стояла очередь покупателей.
Продавец подтвердила, что пока эстонская клубника стоит 15-16 евро за кг, они не будут продавать отечественные ягоды, поскольку просто не смогут избавиться от них по такой цене.
Когда отечественные ягоды станут дешевле и поступят в продажу, она не могла сказать.