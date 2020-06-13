Прогнозируемая «вторая волна» коронавируса вызывает новые пандемические страхи

1. Что такое вторая волна?

Это не научный термин с четко определенными параметрами. Скорее, он используется для обозначения последующего серьезного увеличения числа случаев, которое происходит после того, как первоначальный всплеск был подавлен в данном регионе. Пандемии вызываются новыми патогенными микроорганизмами, против которых подавляющее большинство людей не имеют иммунной защиты. Это и позволяет им стать глобальными вспышками. Пандемии встречаются редко, но одной из наиболее распространенных их причин является грипп. Часто случается, что новый вариант вируса гриппа распространяется по всему миру, а затем отступает, как цунами. Через несколько месяцев он возвращается и снова распространяется по всему миру, или по большей его части.

2. Каковы перспективы в случае с Covid-19?

Большинство стран отреагировали на нынешнюю пандемию, ограничив передвижение, что замедляет распространение вируса, но оставляет многих людей уязвимыми для инфекции, когда они снова начинают предпринимать вылазки из дома. В некоторых частях США в том числе в Техасе, Калифорнии и Флориде несколько недель назад были обнаружены локальные вспышки. Эксперты затрудняются объяснить, почему; не ясно, связаны ли они с возобновлением экономической деятельности. В Азии тоже были пугающие тенденции. Ограничения на поездки были наложены более чем на 100 миллионов человек в китайской провинции Цзилинь, на границе с Россией, после того, как в мае были обнаружены десятки случаев заболевания - через месяц после того, как был снят введенный в Китае первым локдаун в далеком Ухане. К началу июня эта вспышка была взята под контроль, и нормальная жизнь возобновилась. Южная Корея, которая начала смягчать меры социального дистанцированич в апреле, приостановила планы дальнейшего послабления в июне, когда появились новые случаи инфекции. Тестирование, изоляция и отслеживание контактов остаются основными инструментами, чтобы остановить превращение кластера коронавируса в волну.

3. Что заставляет первую волну отступить?

Пандемии гриппа можно временно победить благодаря смене времен года - они перемещаются в южное полушарие, когда северная половина земного шара нагревается в течение лета, и наоборот. Вирус также мог заразить огромную часть людей в большинстве районов, давая им иммунитет от повторного заражения и, возможно, создавая так называемый коллективный иммунитет, который защищает тех, кто не был заражен, путем сокращения циркуляции вируса. В случае коронавируса, вызывающего Covid-19, страны во всем мире приняли ограничения на передвижение в беспрецедентных масштабах,а такде меры по социальному дистанцированию, которые в совокупности держали людей достаточно далеко друг от друга, чтобы вирус не мог легко распространяться.

4. Как же вирус возвращается?

Слишком быстрое снятие мер сдерживания может привести к тому, что численность случаев заражения начнет расти снова. Другие факторы могут привести к более резкому увеличению, которое можно четко определить как вторую волну. В случае гриппа таким фактором является наступление прохладной погоды, этот же фактор может повлиять и на коронавирус. Или патоген может мутировать. Это еще одна особенность гриппа, который развивается более или менее постоянно. Во второй половине 1918 года произошла вторая волна исторической вспышки гриппа, которая стала причиной большинства смертей в этой пандемии. Некоторые исследователи полагают, что это было вызвано мутацией, которая сделала вирус снова неузнаваемым для иммунной системы людей. Другой важной переменной является распространение вируса среди населения, которое ранее не подвергалось его воздействию и не имело иммунитета.

5. Что может предотвратить это?

ВОЗ рекомендовала снимать ограничения на передвижение поэтапно, чтобы проверить действие каждого из них, прежде чем перейти к большей открытости. В любом случае, по словам экспертов, ключом к тому, чтобы поддерживать уровень инфекции на низком уровне, не блокируя всех, является расширение тестирования и отслеживание контактов. Органы здравоохранения должны находить зараженных людей, изолировать их и идентифицировать их недавние контакты, чтобы их можно было также протестировать и изолировать при необходимости. В конце концов, вполне возможно, что коронавирусу будет подвержено такое количество людей, которое окажется достаточным для развития коллективного иммунитета, и тогда он перестанет распространяться, или что будет лицензирована вакцина против него.

6. Почему не было второй волны SARS?