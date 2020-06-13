AstraZeneca согласилась поставить Европе 400 млн доз вакцины от коронавируса

«Это соглашение гарантирует, что сотни миллионов европейцев получат доступ к вакцине Оксфордского университета, если она будет одобрена, - сказал Паскаль Сорио, генеральный директор AstraZeneca. - Поскольку наша европейская сеть поставок вскоре начнет производство, мы надеемся, что вакцина будет широко и быстро доступна».

Была достигнута договоренность о производстве вакцины, хотя не совсем ясно, будет ли она работать. Однако потребность в вакцине настолько велика, что, несмотря на эту опасность, производство ускоряется.

Компания напоминает, что в мае Оксфордский университет объявил о начале II/III этапа клинического испытания вакцины в Великобритании на 10 000 взрослых добровольцев. Другие испытания на поздней стадии должны начаться в ряде стран.

Как заявил глава итальянского ведомства Роберто Сперанца, вакцина будет "предназначена для населения Европы".