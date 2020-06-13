AstraZeneca согласилась поставить Европе 400 млн доз вакцины от коронавируса

Министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт с англо-шведской фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 миллионов доз вакцины от коронавируса, пишет Postimees.
«Это соглашение гарантирует, что сотни миллионов европейцев получат доступ к вакцине Оксфордского университета, если она будет одобрена, - сказал Паскаль Сорио, генеральный директор AstraZeneca. - Поскольку наша европейская сеть поставок вскоре начнет производство, мы надеемся, что вакцина будет широко и быстро доступна».
Была достигнута договоренность о производстве вакцины, хотя не совсем ясно, будет ли она работать. Однако потребность в вакцине настолько велика, что, несмотря на эту опасность, производство ускоряется.
Компания напоминает, что в мае Оксфордский университет объявил о начале II/III этапа клинического испытания вакцины в Великобритании на 10 000 взрослых добровольцев. Другие испытания на поздней стадии должны начаться в ряде стран.
Как заявил глава итальянского ведомства Роберто Сперанца, вакцина будет "предназначена для населения Европы".
Ранее ранее член правления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риччарди заявлял, что европейские исследователи опережают коллег из США в продвижении к разработке вакцины против коронавируса.