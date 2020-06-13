Cломанный мост едва не стоил 54-летней женщине жизни

«На этой неделе мы пришли на помощь 54-летней жительнице Пыльтсамаа, которая споткнулась на сломанном мостике и через поврежденные перила упала в ручей, - написала пресс-служба ведомства в социальных сетях. - Женщина упала очень неудачно, так, что ноги ее оказались на берегу, а туловище — в глубокой части ручья. Ей удалось опереться затылком на небольшую кочку и удерживать лицо над поверхностью воды. Когда спасатели прибыли на место происшествия, женщина уже сильно переохладилась».