Летние отпуска многих министров оказались под вопросом

Из-за напряженной поры в сельскохозяйственном секторе министр сельской жизни Арво Аллер (EKRE) не планирует отдыхать этим летом, а попытается взять отпуск осенью, когда ситуация в Эстонии прояснится.

Министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) также не выбрала конкретные даты летнего отпуска, так как трудно предсказать, что принесут месяцы после коронакризиса.

В конце июня решил уйти в отпуск министр окружающей среды Рене Кокк (EKRE), он выбрал для этого время с 29 июня по 15 июля. Министр юстиции Райво Аэг (Отечество) утвердил отпуск с 29 июня по 3 июля, а также две недели в последнюю неделю июля и первую неделю августа.

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) подтвердил, что его летний отдых запланирован на период с 6 по 15 июля. Согласно нынешнему плану, министр культуры Тынис Лукас (Отечество) будет отдыхать с 29 июня по 17 июля.

Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE), и министр народонаселения Рийна Солман (Отечество) будут отдыхать во второй половине лета. «Оба министра намерены провести свой отпуск в Эстонии», - сказала Мари Кукк, советник по коммуникациям Министерства внутренних дел.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Отечество) также проведет свои летние каникулы в этом году дома и в июле.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) отдыхает этим летом с 13 по 29 июля. Министр внешней торговли и информационных технологий Рауль Сием (EKRE) еще не определился с датами.

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) намерен запереть дверь кабинета на период с 6 по 17 июля. «Я буду отдыхать в Эстонии. У меня нет других планов, кроме как проводить время с семьей», - сказал министр Хельме.

Министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) будет находиться в отпуске с 29 по 10 июля.