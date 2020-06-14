В Ласнамяэ пройдет рейд по сбору опасных отходов

«С каждым годом жители Ласнамяэ приносят в пункты приема все больше опасных отходов. Рост экологической сознательности жителей увеличил спрос на организацию сборов опасных отходов, – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. – Поэтому сегодня специализированный автомобиль сделает в Ласнамяэ дополнительные остановки на ул. Кярбери, Меэлику, Линнамяэ-теэ, Махтра, Коорти и Пинна».

В пунктах приема можно бесплатно сдать такие возникающие в домохозяйствах отходы, как батарейки и аккумуляторы, отходы масел, масляные фильтры, старые лекарства, упаковки от опасных отходов, отходы красок, клея, лаков и растворителей, остатки удобрений и пестицидов, ртутьсодержащие отходы, в т.ч. лампы дневного света, пришедшие в негодность электроприборы.

График движения и остановки автомобиля по сборке опасных отходов в Ласнамяэ: 10.00-10.30 на перекрестке улиц Меэлику и Кивирику; 10.40-11.10 у стадиона Катлери у пункта сбора упаковки; 11.20-11.50 на парковке у Линнамяэ-теэ, 4; 12.00-12.30 в зоне парковки Ляэнемере-тее, 66 и 70/1; 12.40-13.10 на ул. Юмера, 54; 13.20-13.50 между ул. Кярбери 34b и 40; 14.00-14.30 на ул. Кярбери, 4; 14.40-15.10 на парковочном кармане по адресу ул. Махтра, 17а; 15.20-15.50 на асфальтной площадке ул. Пунане, 63 и 65 (со стороны ул. Вилисуу); 16.00-16.30 на ул. Вирби, 20; 16.40-17.10 на парковке у зеленой зоны ул. Коорти около перекрестка улиц Лийкури и Вана-Куули; 17.20-17.50 на пешеходной полосе ул. Пинна 21; 18.00-18.30 на парковке ул. Паэ, 80; 18.40-19.10 на парковке ул. Палласти, 30а (остановка «Асундузе»).

Управа советует домохозяйствам заранее собрать и подготовить все требующие специального обращения загрязняющие окружающую среду и опасные для здоровья отходы, поскольку время стоянки автомобиля на каждой остановке ограничено.