Отправленный в пансионат эстонский преступник-рекордсмен сбежал в первый же день

Жизнь 68-летнего Мейера теперь организовывают социальные работники волостной управы Йыхви. Они нашли ему место в пансионате Мяннику, но уже первые часы на новом месте дали понять, что он там надолго не задержится. Через несколько часов Мейер решил покинуть дом по уходу. Держать его взаперти никто не может, поскольку в обычном доме по уходу каждый может свободно передвигаться и выходить из своей комнаты на долгое время, если хочет. Персонал пансионата Мяннику убежден, что за жизнь сидевший в тюрьме 37 раз Мейер им не подходит и нуждается в специализированном доме по уходу.

К поискам Мейера приступили и полицейские и через несколько дней он вернулся в дом по уходу. Как минимум в конце рабочей недели он оставался в деревне Аа, но йыхвиские социальные работники уже начали искать ему подходящее местожительство.

Неважное психическое здоровье

Ухудшение психического здоровья Арли Мейера отражено и в судебном деле. Осенью прошлого года, когда он предпоследний раз сидел за решеткой и пытался досрочно выйти на свободу, Вируский уездный суд в своем постановлении утверждал, что в первую очередь из-за психического здоровья у него есть ряд проблем. «Человек не способен из-за своего душевного состояния справиться на свободе», - говорится в постановлении.

Так Мейер должен был сидеть в Йыхвиской тюрьме до 3 января, когда истекал срок его наказания и он смог свободным человеком покинуть тюрьмы. Через четыре дня он вновь был в полицейском арестном доме, поскольку 7 января вечером в Йыхви в магазине Coop он взял бутылку Viru Valge, зажигалку, две обычные и две гелевые ручки, кусок сыра и пытался пронести эти товары мимо кассы. Его задержал охранник. Мейера, который пытался совершить кражу на 12,11 евро, забрала полиция. Большинство товаров были возвращены магазины, но от куска сыра Мейер уже успел откусить. Таким образом магазину был доставлен ущерб в 1,15 евро.

Судья Вируского уездного суда отправил Мейера вновь в тюрьму на пять месяцев. Таким образом за последние шесть лет пожилой человек провел на свободе менее 100 дней.

В первый раз Мейеру вынес приговор Народный суд Вильяндиского района в 1969 году. По данным суда, на данный момент в уголовном порядке его наказывали 41 раз и в тюрьме он был 37 раз. Насколько известно Sakala, самое долгое его заключение длилось год: с 5 января 2019 до 3 января 2020 года.