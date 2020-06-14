Чернокожий финский баскетболист обвиняет игрока сборной Эстонии в расизме

Уилсон не уточнил, когда и где проходила игра или кто был тот эстонец, которого он обвиняет в расизме. Однако он сказал, что находился на линии штрафного броска, когда услышал, как эстонец разговаривает со своими товарищами по команде. 36-летний баскетболист расслышал расистское слово, потому что оно звучит почти одинаково на эстонском и финском языках.

«Никогда прежде никто не говорил ничего о моем цвете кожи на баскетбольном матче», - сказал Уилсон. - Ситуация усугублялась тем фактом, что соперник не сказал это мне в лицо, а сделал это за спиной».

Уилсон, получивший финский паспорт в июне 2015 года, не сообщил об этом инциденте ни одному из судей или тренеров, потому что хотел сосредоточиться на игре. Однако об этом инциденте известно одному из лучших баскетболистов Финляндии Сасу Салину, который также слышал, что сказал эстонец.

«Сасу сразу сказал, что это ненормально, - сказал Уилсон. - Он был шокирован и удивлен. Я очень рад, что Салин заступился за меня, но это не стало для меня сюрпризом, потому что в финской сборной царит отличный внутренний климат».