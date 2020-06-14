«Застряла в одном из худших мест»: жительница Эстонии уже три месяца не может выбраться с острова

В начале года отправившаяся открывать для себя мир Азии и планировавшая путешествие длиною в год Силли Яанус должна была провести на острове Бохоль три дня. Но именно в эти дни волна коронавируса накрыла Филиппины и государство в экстренном порядке закрылось на замок. Границы не открыты до сих пор.

Через несколько недель Яанус написала на своей странице в Facebook, что ей надо научиться любить этот остров, чтобы наладить здесь жизнь. Она сказала, что этот переполненный нищетой остров одно из худших мест, где можно было застрять таким образом.

Три месяца спустя она признает, что со своими заботами и радостями остров стал чем-то вроде дома, но адаптация была трудной. Ситуацию особенно осложнили правила, принятые для предотвращения распространения коронавируса, что создало впечатление, что она на острове заточена в тюрьму.

Отель захватили родственники владельца

В маленьком отеле, где Силли Яанус живет, власть захватили родственники владельца, которые туда переехали. Для местной культуры является обычным делом воспользоваться чужими вещами, съесть или выпить купленные чужими людьми продукты. Силли вместе с другими несколькими европейцами, с которыми она приехала на остров и заселилась в отель, ходили жаловаться к владельцу, но толку от этого не было. «Видишь ли, Силли, выделил им одну комнату, но теперь они живут во всем отеле», - был его ответ.

Владелец отеля — пожилой француз, который когда-то переехал на Филиппины и женился на женщине моложе себя на 40 лет. Поскольку там иностранцам запрещено быть собственниками недвижимости, отель принадлежит его жене. В итоге называющийся владельцем француз лишился своего отеля, поскольку фактически является банкротом. Чтобы держаться на плаву, каждый день приходится что-то продавать. И жена его сообщила, что она лесбиянка и не хочет иметь с ним дело.

«Опыт, полученный на этом острове, коренным образом изменил меня. Теперь я могу в самых разных ситуациях сохранять спокойствие», - говорит Яанус. По ее словам, на острове Бохоль бессмысленно спорить с людьми и доказывать свою правду, лучше принять их особенности. Такая тактика улучшила общение с местными. Родственники владельца отеля начали с ней здороваться и вести себя спокойнее.

На острове следует учитывать, что в любой момент может дома пропасть электричество. Если оно пропадает во время приготовления еды, придется брать кастрюлю и идти во двор разводить костер. Если нет электричества, пропадает также вода, и это на целый день. «Но к этому привыкаешь», - говорит Яанус.

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