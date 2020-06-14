«Застряла в одном из худших мест»: жительница Эстонии уже три месяца не может выбраться с острова

В марте оказавшаяся из-за коронавируса в ловушке на Филиппинах на острове Бохоль уроженка Вильянди Силли Яанус по-прежнему живет в отеле, обучается дайвингу в океане и пытается справиться с совершающими кражи местными жителями. Она уже смирилась с мыслью, что до конца лета не покинет остров, пишет Sakala.
В начале года отправившаяся открывать для себя мир Азии и планировавшая путешествие длиною в год Силли Яанус должна была провести на острове Бохоль три дня. Но именно в эти дни волна коронавируса накрыла Филиппины и государство в экстренном порядке закрылось на замок. Границы не открыты до сих пор.
Через несколько недель Яанус написала на своей странице в Facebook, что ей надо научиться любить этот остров, чтобы наладить здесь жизнь. Она сказала, что этот переполненный нищетой остров одно из худших мест, где можно было застрять таким образом.
Три месяца спустя она признает, что со своими заботами и радостями остров стал чем-то вроде дома, но адаптация была трудной. Ситуацию особенно осложнили правила, принятые для предотвращения распространения коронавируса, что создало впечатление, что она на острове заточена в тюрьму.
Отель захватили родственники владельца
В маленьком отеле, где Силли Яанус живет, власть захватили родственники владельца, которые туда переехали. Для местной культуры является обычным делом воспользоваться чужими вещами, съесть или выпить купленные чужими людьми продукты. Силли вместе с другими несколькими европейцами, с которыми она приехала на остров и заселилась в отель, ходили жаловаться к владельцу, но толку от этого не было. «Видишь ли, Силли, выделил им одну комнату, но теперь они живут во всем отеле», - был его ответ.
Владелец отеля — пожилой француз, который когда-то переехал на Филиппины и женился на женщине моложе себя на 40 лет. Поскольку там иностранцам запрещено быть собственниками недвижимости, отель принадлежит его жене. В итоге называющийся владельцем француз лишился своего отеля, поскольку фактически является банкротом. Чтобы держаться на плаву, каждый день приходится что-то продавать. И жена его сообщила, что она лесбиянка и не хочет иметь с ним дело.
«Опыт, полученный на этом острове, коренным образом изменил меня. Теперь я могу в самых разных ситуациях сохранять спокойствие», - говорит Яанус. По ее словам, на острове Бохоль бессмысленно спорить с людьми и доказывать свою правду, лучше принять их особенности. Такая тактика улучшила общение с местными. Родственники владельца отеля начали с ней здороваться и вести себя спокойнее.
На острове следует учитывать, что в любой момент может дома пропасть электричество. Если оно пропадает во время приготовления еды, придется брать кастрюлю и идти во двор разводить костер. Если нет электричества, пропадает также вода, и это на целый день. «Но к этому привыкаешь», - говорит Яанус.
Попавшие в ловушку проститутки шумят и пьют
В течение трех месяцев Силли Яанус несколько раз думала о переезде. Первой причиной для этого были застрявшие на острове в одно время с ней и еще одним молодым чехом местные проститутки, которые ехали на работу в Дубай. Сначала их было семеро, но одна из них в первый же день попыталась украсть у чеха деньги, попалась и была доставлена в полицию.
Вскоре проституток выселили из отеля за шум и пьянки. Но спокойствие не воцарилось, поскольку они переехали в находящийся в нескольких метрах другой отель и продолжили шуметь. Выгнали их и оттуда, но неожиданным образом они вновь переехали на старое место. «Заключила с ними мир», - сказала Яанус.
Радуют Силли те моменты, когда она попадает на пляж — иногда приходится идти туда тайком. Чтобы не терять время впустую, она начала обучаться подводному плаванию с аквалангом. Сейчас она в процессе получения лицензии. Большинство преподавателей, по ее словам, переехали на остров из Европы.
Европейцы домой не спешат
Попавшие в ловушку на острове европейцы, по словам Силли Яанус, домой не спешат. Многие потеряли работу и те, кто подобно Яанус отправились в долгое путешествие, попытались обосноваться на острове.
Теоретически страну покинуть можно, но только по работе или из-за состояния здоровья. Просто так уехать нельзя. Также авиабилеты стоят невероятно дорого, поэтому никто даже не раздумывает над возвращением домой.
Проживание на острове стало дешевле. Например, аренда мотоцикла снизилась с 500 песо до 100 песо (100 песо примерно 1,80 евро). В то же время передвижение по острову сильно ограничено. Для этого должно быть разрешение, которых отелю сначала выдали только два. Поэтому несколько месяцев Яанус никуда не ходила, кроме пляжа, откуда ее выгоняли. Через Департамент туризма она получила карантинный паспорт, с помощью которого несколько дней в неделю разрешено выходить.
После девяти часов вечера никуда выходить нельзя и для местных непонятно новое правило, что на мотоцикле может ехать только один человек. «Вместе можно жить и спать, но ехать на мотоцикле нельзя», - говорит Силли Яанус. В то же время на Филиппинах нормально, чтобы на одном мотоцикле ехали от двух до пяти человек.
Запрещено и очень важное для местных посещение церкви. Теперь по воскресеньям перед каждым домом ставится что-то вроде алтаря, на обочине дороги зажигаются свечи и начинает ездить автомобиль, в котором читают проповедь.
О том, заразился ли кто-то на острове Бохоль коронавирусом, распространяются различные мнения.
Официально болезнь до острова не добралась, но слухи говорят об ином. По словам Яанус, местные власти предоставляют много ложной информации, а история с коронавирусом используется для держания местных жителей в страхе.
«Я устала от того, чтобы мои основные права человека ограничиваются. Но я счастлива и довольна тем, где нахожусь и какой опыт приобретаю, - говорит Яанус. - Я научилась жить одним днем, как живут здесь».
Она надеется покинуть остров через два-три месяца, но она не планирует возвращаться в Европу, а хочет продолжить путешествие по Азии.