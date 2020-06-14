Этот день в истории ⟩ 14 июня для десятков тысяч эстонцев начался путь в лагеря ГУЛАГа

Депортация более 65 000 человек была завершена 14 мая, когда Совет народных комиссаров и Центральный комитет Коммунистической партии приняли «Директиву о высылке социально чужеродного элемента из прибалтийских республик, западной Украины, западной Белоруссии и Молдавии».

Через месяц операция была проведена в Эстонии. Жестокие действия начались в ночь на 14 июня, с пятницы на субботы. Организаторы депортации захватили транспортные средства почти всех действующих в Эстонии учреждений, и около одного или двух часов ночи начали группами одновременно арестовывать людей по всей Эстонии. Семьям было разрешено взять до 100 кг личных вещей. Семьи разделялись, мужчины были отделены от жен и детей, и для многих это был последний раз, когда они видели своих близких.

Около 10 000 человек были депортированы из Эстонии, и почти 6 000 из них погибли в результате июньской депортации.

Поиски беглецов от депортации продолжались до утра 16 июня. В своей гигантской книге «Архипелаг ГУЛАГ» репрессированный русский писатель Александр Солженицын описывает ситуацию, в которой латышу удалось вырваться сбежать, спрятаться и жить под псевдонимом, не подвергаясь аресту. Солженицын приводит это, чтобы показать, что у НКВД была норма по арестам, которую они должны были выполнять, и как люди с безрассудной жестокостью изгонялись из своих родных мест.

События 14 июня в истории Эстонии

1858 – Произошло известное вооруженное восстание крестьян в Махтра

1870 – В Луунья провели первый детский Певческий праздник

1880 – Яан Лунг провел первые археологические раскопки на холме Лыхавере

1914 – В Таллинне, в саду Гонсиори, прошли международные соревнования по легкой атлетике

1917 - Беспорядки в Тарту

1925 – В Вяйке-Маарья был открыт памятник погибшим в Эстонской освободительной войне.

1940 - Балтийский флот СССР начал блокаду морских границ Эстонии.

1940 - Советские истребители сбивают пассажирский самолет Kaleva около Кери

1969 - Юбилейный Певческий праздник (к 100-летию со дня основания) проходил в Тарту до 15 июля.

И в мире

1645 – Сражение при Нейзби. Оливер Кромвель разбил войска Карла I.

1777 – Конгресс США принял закон о флаге.

1800 – Битва при Маренго. Австрийская армия капитулировала перед войсками Наполеона.

1807 – Битва под Фридландом. Завершилась поражением русской армии от войск Наполеона.

1900 – Гавайи стали территорией США.

1940 – Немцы прошли маршем по Парижу.

1945 – В Гамбурге арестован бывший министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп

1967 – США отправили к Венере космический аппарат "Маринер"

1982 – Президент США Рейган объявил этот день Днем балтийской свободы