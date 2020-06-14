Аэг об инциденте в Лихула: на стадии расследования общественность не должна знать всех деталей

Министр юстиции Райво Аэг (Isamaa) не считает, что во время проведения предварительного следствия по делу о стрельбе в Лихула общественность должна получать максимально подробную информацию о случившемся, передает rus.err.ee.
По словам Райво Аэга, общественность имеет право знать детали инцидента, но в ограниченном объеме, чтобы не навредить проведению качественного досудебного расследования.
"Детали, раскрытие которых может помешать проведению эффективного досудебного разбирательства, обнародовать не следует", - добавил Аэг в интервью радио Kuku.
По его словам, даже если гендиректор Департамента полиции и пограничной охраны делится с некоторыми политиками информацией о ходе следствия, определенные детали должны быть известными только узкому кругу лиц.
Ранее на этой неделе министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) предложил частично обнародовать записи произошедшей 6 июня стрельбы в Лихула, в результате которой погибли два человека, а трое получили ранения.