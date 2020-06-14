Аэг об инциденте в Лихула: на стадии расследования общественность не должна знать всех деталей

По словам Райво Аэга, общественность имеет право знать детали инцидента, но в ограниченном объеме, чтобы не навредить проведению качественного досудебного расследования.

"Детали, раскрытие которых может помешать проведению эффективного досудебного разбирательства, обнародовать не следует", - добавил Аэг в интервью радио Kuku.

По его словам, даже если гендиректор Департамента полиции и пограничной охраны делится с некоторыми политиками информацией о ходе следствия, определенные детали должны быть известными только узкому кругу лиц.