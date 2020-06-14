Реконструкция ⟩ Как разворачивались трагические события в Лихула

Шестого июня поздно вечером 32-летний Микк Таррасте открыл стрельбу в Лихула, в результате чего убил двоих и ранил троих, в числе пострадавших - дети трех и пяти лет.

Postimees восстановил, на основе имеющихся сейчас данных, как развивались события в тот трагический вечер.

Хронология событий:

6 июня до 21.45. Микк Таррасте на синем Subaru Legacy через островок безопасности и газон заезжает на заправку Lihula Olerex. Там он протаранил два припаркованных автомобиля.

Микк Таррасте на синем Subaru Legacy через островок безопасности и газон заезжает на заправку Lihula Olerex. Там он протаранил два припаркованных автомобиля. 21.45. Звонок в Центр тревоги. После этого, по словам очевидцев, мужчина поехал дальше, протаранив до поворота на шоссе столб с камерой видеонаблюдения и здание заправки.

Звонок в Центр тревоги. После этого, по словам очевидцев, мужчина поехал дальше, протаранив до поворота на шоссе столб с камерой видеонаблюдения и здание заправки. 21.45. С заправки следом за виновником ДТП, по словам очевидцев, поехал мотоциклист и за ним еще два автомобиля.

С заправки следом за виновником ДТП, по словам очевидцев, поехал мотоциклист и за ним еще два автомобиля. Таррасте в основном ехал по придорожному полю. Примерно за полкилометра до перекрестка Тууди-Раудтеэ он потерял бампер с номерным знаком.

Ему удалось вновь вернуться на дорогу и повернуть на дорогу Тууди-Раудтеэ. На гравийной дороге, примерно в 300 метрах от шоссе Таррасте съехал в кювет. Машина осталась лежать на боку на обочине канавы.

Следовавший за ним мотоциклист остановился в нескольких метрах позади от улетевшей в кювет Subaru. Таррасте вышел из машины и выстрелил в мотоциклиста, который умер на месте.

Около 22.00. В Центр тревоги поступил звонок, что была слышна стрельба.

В Центр тревоги поступил звонок, что была слышна стрельба. После открытия огня по мотоциклисту вооруженный Таррасте направился в сторону железнодорожной станции Тууди.

Около 22.20. На место прибыл первый полицейский патруль.

На место прибыл первый полицейский патруль. Около 22.25. Таррасте прошел около 800 метров, после открытия огня по мотоциклисту прошло около 25 минут, когда ему навстречу выехал автомобиль «Жигули», в котором были 58-летний мужчина, 61-летняя женщина и их трое внуков: трех, пяти и девяти лет.

Таррасте прошел около 800 метров, после открытия огня по мотоциклисту прошло около 25 минут, когда ему навстречу выехал автомобиль «Жигули», в котором были 58-летний мужчина, 61-летняя женщина и их трое внуков: трех, пяти и девяти лет. Таррасте начал без разбора стрелять по машине. По данным полиции, в машине было несколько десятков пулевых отверстий. Раненый водитель поехал дальше и остановился только на том месте, где был застрелен мотоциклист.

Таррасте скрылся в лесу.

22.45. На место прибыли сотрудники группы быстрого реагирования.

На место прибыли сотрудники группы быстрого реагирования. Полиция искала стрелка усиленным составом, также был привлечен вертолет. В итоге полиция окружила Таррасте, произошла перестрелка, в ходе которой одна пуля попала в голову полицейского. Но на нем был шлем, поэтому он не пострадал. Таррасте в перестрелке также не пострадал.

Около 00.40. Таррасте задержали в несколько километрах от места событий, вблизи той же заправки, откуда все началось.