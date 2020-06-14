Десять вопросов эстонскому еврочиновнику: Вивиан Лоонела

Работа в офисе эстонского комиссара была очень приятной еще и потому, что она давала возможность еще более тесно сотрудничать с эстонскими учреждениями и компаниями.

5. В чем состоит ваша нынешняя работа?

Новый президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен вступила в должность в декабре прошлого года, и с тех пор я являюсь ведущим представителем Комиссии по зеленому соглашению.

Зеленое соглашение включает в себя все различные политические сферы, которые способствуют тому, чтобы ЕС стал климатически нейтральным к 2050 году, то есть не выбрасывал больше парниковых газов, чем может поглотить.

Моя работа заключается в том, чтобы разъяснять предложения Комиссии для прессы и нести ответственность перед моей командой за коммуникацию Комиссии в областях Зеленого соглашения.

6. Как коронакризис изменил вашу работу и жизнь?

С середины марта мой новый ритм жизни таков: одна неделя на работе в штаб-квартире Комиссии, а затем неделя раюоты из дома. Учитывая, что содержание моей должности в основном связано с общением, обычные встречи были заменены телефонными звонками и электронными письмами, что, конечно, не облегчает работу.

Большим изменением также было привыкание к домашней школе, теперь детям разрешено вернуться в школу.

С негативной стороны надо привести отмену поездок - я обычно бываю в Эстонии примерно раз в месяц, но сейчас возник очень длительный перерыв.

7. Какое ваше самое большое открытие об изменившемся образе жизни в период коронакризиса?

Тот факт, что жизнь ​​на некоторое время встала на паузу, был уникальным опытом; самым большим открытием стало то, что это возможно! Тишина в городе, нахождение дома, снижение потребления шли рука об руку с самой солнечной весной в Бельгии, что помогло сохранить моральный дух на высоком уровне.

8. Каково ваше самое сильное беспокойство в связи с коронакризисом?

На личном уровне, конечно, я надеюсь, что все мои близкие и друзья останутся здоровыми.

С профессиональной точки зрения наибольшая обеспокоенность связана с тем, что страны и люди в ЕС пострадали от последствий коронакризиса, и как обеспечить максимально возможное восстановление после кризиса, чтобы принципы и сферы деятельности ЕС не пострадали.

Европейская комиссия в конце мая представила свое бюджетное предложение, которое, как ожидается, будет одобрено государствами-членами до осени. Это предложение направлено на то, чтобы помочь всем государствам-членам, поскольку все пострадали от вируса.

Больше, конечно, тем странам, которые пострадали сильнее всего по экономическим или медицинским причинам, но сделать это надо таким образом, чтобы это было ориентировано на будущее, чтобы все инвестиции, которые осуществляются сейчас, были инвестициями в будущее...

9. Назовите три эстонские вещи, которых вам сильнее всего не хватает в Брюсселе.

Мои родители и эстонские друзья, море и то, как легко в Эстонии вести дела.

10. Назовите три брюссельские вещи, которых вам сильнее всего не хватает в Эстонии.