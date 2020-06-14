Десять вопросов эстонскому еврочиновнику: Вивиан Лоонела

Сегодняшний представитель Европейского зеленого соглашения Вивиан Лоонела прибыла в Брюссель в 2001 году, когда ей было 22 года, став самым молодым дипломатом, когда-либо представлявшим Эстонию за границей, пишет Postimees.
1. Где и чему вы учились?
Я закончила юридический факультет Тартуского университета.
2. Когда и почему вы решили отправиться работать в ЕС?
В том году, когда мы вступили в ЕС, я завершила свою первую командировку в качестве эстонского дипломата в НАТО.
В молодости мне было очень интересно понять, как работает другое крупное международное учреждение в Брюсселе, поэтому я подала заявку на работу в Европейскую комиссию, где я начала работать в 2005 году в качестве первого национального эксперта из Эстонии в области трансатлантических отношений.
3. Насколько сложно стать еврочиновником?
Если говориить о еврочиновниках с постоянным контрактом, большинство из них были наняты здесь в рамках большого публичного конкурса, что является весьма сложным процессом, потому что тесты очень основательные, и вам нужно знать три языка. Конечно, в каждой крупной структуре есть исключения, и иногда проводятся специальные конкурсы на конкретные должности.
Участие в общем конкурсе не означает, что вы претендуете на конкретную должность, и прохождение конкурса еще не дает автоматически работу - вы должны подать заявку на нее отдельно позже.
4. На каких должностях вы работали?
Я начала работать в Министерстве иностранных дел юристом после окончания первого курса. Оттуда министерство в начале 2001 года отправило меня дипломатом в эстонскую миссию при НАТО, мне тогда было 22 года, я была самым молодым дипломатом, которого когда-либо отправляли представлять Эстонию.
Когда я прибыла в Брюссель, президентом Эстонии был Леннарт Мери, премьер-министром Март Лаар, а министром иностранных дел - Тоомас Хендрик Ильвес. Я была очень рада работать на Эстонию, и этот дух, безусловно, сопровождает меня до сих пор.
В Европейской комиссии я работала на разных должностях: я начала в 2005 году в Генеральном директорате юстиции и внутренних дел, где отвечала за визовую свободу между Эстонией и другими недавно присоединившимися странами с одной стороны и США и Канадой - с другой, а также за вопросы трансатлантического обмена данными.
Затем я была координатором по юстиции и внутренним делам в Генеральном секретариате Комиссии, а также я возглавляла эстонскую рабочую группу, которая объединяла занимающихся делами Эстонии людей, работающих в разных директоратах Комиссии. Вместе мы разработали экономические рекомендации для Эстонии в рамках европейского полугодия.
После этого я возглавляла внешние связи в области защиты данных, где мы заключали соглашения о защите данных с Соединенными Штатами, что стало очень деликатным вопросом после утечек Сноудена.
Затем у меня был большой опыт работы в команде вице-президента Андруса Ансипа, где я отвечала за кибербезопасность и международные отношения. Благодаря годам Ансипа на посту премьер-министра и прочным позициям в Брюсселе, у нас появилась реальная возможность задать направление в европейской киберполитике. Так, мы смогли первыми поднять тему безопасности сетей 5G, киберсанкций и злонамеренной дезинформации со стороны соседней страны, и все это сейчас занимает важное место в повестке дня ЕС и формировании политики.
Работа в офисе эстонского комиссара была очень приятной еще и потому, что она давала возможность еще более тесно сотрудничать с эстонскими учреждениями и компаниями.
5. В чем состоит ваша нынешняя работа?
Новый президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен вступила в должность в декабре прошлого года, и с тех пор я являюсь ведущим представителем Комиссии по зеленому соглашению.
Зеленое соглашение включает в себя все различные политические сферы, которые способствуют тому, чтобы ЕС стал климатически нейтральным к 2050 году, то есть не выбрасывал больше парниковых газов, чем может поглотить.
Моя работа заключается в том, чтобы разъяснять предложения Комиссии для прессы и нести ответственность перед моей командой за коммуникацию Комиссии в областях Зеленого соглашения.
6. Как коронакризис изменил вашу работу и жизнь?
С середины марта мой новый ритм жизни таков: одна неделя на работе в штаб-квартире Комиссии, а затем неделя раюоты из дома. Учитывая, что содержание моей должности в основном связано с общением, обычные встречи были заменены телефонными звонками и электронными письмами, что, конечно, не облегчает работу.
Большим изменением также было привыкание к домашней школе, теперь детям разрешено вернуться в школу.
С негативной стороны надо привести отмену поездок - я обычно бываю в Эстонии примерно раз в месяц, но сейчас возник очень длительный перерыв.
7. Какое ваше самое большое открытие об изменившемся образе жизни в период коронакризиса?
Тот факт, что жизнь на некоторое время встала на паузу, был уникальным опытом; самым большим открытием стало то, что это возможно! Тишина в городе, нахождение дома, снижение потребления шли рука об руку с самой солнечной весной в Бельгии, что помогло сохранить моральный дух на высоком уровне.
8. Каково ваше самое сильное беспокойство в связи с коронакризисом?
На личном уровне, конечно, я надеюсь, что все мои близкие и друзья останутся здоровыми.
С профессиональной точки зрения наибольшая обеспокоенность связана с тем, что страны и люди в ЕС пострадали от последствий коронакризиса, и как обеспечить максимально возможное восстановление после кризиса, чтобы принципы и сферы деятельности ЕС не пострадали.
Европейская комиссия в конце мая представила свое бюджетное предложение, которое, как ожидается, будет одобрено государствами-членами до осени. Это предложение направлено на то, чтобы помочь всем государствам-членам, поскольку все пострадали от вируса.
Больше, конечно, тем странам, которые пострадали сильнее всего по экономическим или медицинским причинам, но сделать это надо таким образом, чтобы это было ориентировано на будущее, чтобы все инвестиции, которые осуществляются сейчас, были инвестициями в будущее...
9. Назовите три эстонские вещи, которых вам сильнее всего не хватает в Брюсселе.
Мои родители и эстонские друзья, море и то, как легко в Эстонии вести дела.
10. Назовите три брюссельские вещи, которых вам сильнее всего не хватает в Эстонии.
В Брюсселе мне очень нравится то что люди здесь в целом дружелюбные и улыбаются. Бельгийский шоколад - это то, от чего сложно отказаться. И, наконец, конечно, моя работа - ведь из-за нее я нахожусь в Брюсселе.