Видео ⟩ Новый инцидент: в Атланте подожгли ресторан, у которого полиция застрелила афроамериканца

Смерть афроамериканца в Атланте (штат Джорджия) в результате конфликта с полицейскими у ресторана Wendy's в пятницу спровоцировала беспорядки, передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Fox 5 Atlanta. Протестующие вечером в субботу подожгли сам ресторан и в течение 45 минут блокировали межштатную трассу. Полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона активистов, пишет Newsru.
Правоохранительные органы вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Приехавшие на место сотрудники полиции попросили 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса припарковать машину по правилам. Затем Брукс прошел проверку на алкотестере и выяснилось, что он был пьян.
Брукс оказал сопротивление полицейским при аресте и один из них достал электрошокер. Мужчина выхватил его и попытался применить против одного из сотрудников полиции, после чего убежал. Полицейские открыли огонь. Афроамериканец от полученного ранения скончался.
После инцидента один из участвовавших в конфликте полицейских был уволен, второй отстранен от службы. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку. В субботу в Атланте начались протесты.
Ранее волну протестов против расизма и полицейского произвола по всей стране спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании: один из полицейских прижимал мужчину коленом к земле в области шеи и не отпускал его, несмотря на жалобы на нехватку воздуха. Позднее пострадавший умер в больнице.
Лозунг Black Lives Matter уже подхватили активисты в других странах, включая Францию и Великобританию.