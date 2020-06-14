Видео ⟩ Новый инцидент: в Атланте подожгли ресторан, у которого полиция застрелила афроамериканца

Правоохранительные органы вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Приехавшие на место сотрудники полиции попросили 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса припарковать машину по правилам. Затем Брукс прошел проверку на алкотестере и выяснилось, что он был пьян.

Брукс оказал сопротивление полицейским при аресте и один из них достал электрошокер. Мужчина выхватил его и попытался применить против одного из сотрудников полиции, после чего убежал. Полицейские открыли огонь. Афроамериканец от полученного ранения скончался.

После инцидента один из участвовавших в конфликте полицейских был уволен, второй отстранен от службы. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку. В субботу в Атланте начались протесты.

Ранее волну протестов против расизма и полицейского произвола по всей стране спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании: один из полицейских прижимал мужчину коленом к земле в области шеи и не отпускал его, несмотря на жалобы на нехватку воздуха. Позднее пострадавший умер в больнице.