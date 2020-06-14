Фото ⟩ Таллинн почтил память жертв депортации

«14 июня стал одним из самых трагических дней в истории Эстонии, когда советские оккупационные власти погрузили в вагоны для скота и отправили на поселение почти 10 000 человек. Президент Леннарт Мери сказал, что тогда всего за сутки юная летняя Эстония поседела, - сказал Тийт Терик. - Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы эти события не повторились, мы должны помнить о них и свидетельствовать, что мы о них не забываем. И мы не забудем...».