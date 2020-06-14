Фото ⟩ Таллинн почтил память жертв депортации

В мероприятиях в связи с 79 годовщиной депортации мирного населения Эстонии советскими властями 14 июня 1941 года в воскресенье принял участие председатель городского собрания Таллинна Тийт Терик.
Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии столицы, отметив, что Тийт Терик от имени города Таллинна возложил венок к подножию мемориала жертвам коммунизма на холме Маарьямяэ.
По словам Терика, трудно найти в Эстонии семью, чьих близких, друзей или родственников не коснулась ссылка в Сибирь.
«14 июня стал одним из самых трагических дней в истории Эстонии, когда советские оккупационные власти погрузили в вагоны для скота и отправили на поселение почти 10 000 человек. Президент Леннарт Мери сказал, что тогда всего за сутки юная летняя Эстония поседела, - сказал Тийт Терик. - Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы эти события не повторились, мы должны помнить о них и свидетельствовать, что мы о них не забываем. И мы не забудем...».