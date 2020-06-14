Ратас: депортации июня 1941 года оставили в душе эстонского народа глубокую рану

Депортации июня 1941 года оставили в душе эстонского народа глубокую рану, написал в воскресенье в социальных сетях премьер-министр Юри Ратас.
«79 лет назад в ночь на 14 июня из своих домов в Эстонии были насильно вывезены в холодные края более 10 000 человек, - написал Ратас. - Июньская депортация оставила в душе нашего народа глубокую рану, уничтожив жизни ни в чем не повинных жителей Эстонии, навеки разлучив и разрушив их семьи».
«Поминаю в сердце всех, кто стал жертвами депортации и выражаю искренние соболезнования всем пострадавшим в результате трагических событий тех лет», - отметил Ратас.
14 июня 1941 года из Эстонии в Сибирь были депортированы более 10 тыс человек. В это же время подобную операцию Советский Союз провел подобную акцию и на оккупированных территориях Польши, Бессарабии (Молдовы), Литвы и Латвии.