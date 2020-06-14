Кровавая драка на борту судна Tallink: пассажиры боялись за свои жизни

В пятницу судно Silja Europa, наконец, снова вышло в море после месячного перерыва. Однако круиз прошел далеко не так, как планировалось.

Читатель Iltalehti сказал, что через несколько часов после отправления в его каютном коридоре началась драка. По словам читателя, по воздуху летали горшки или другие стеклянные предметы. Он добавляет, что не решался покидать свою каюту на протяжении большей части круиза.

В инфопункте судна ему сказали, что драка также была в ресторане на борту. По словам читателя, шум продолжался всю ночь, до самого утра. Утром на дверях кают были вмятины и следы крови.

Судно также посетили сотрудники эстонской полиции.

Директор по коммуникациям Tallink Silja Марика Нойд подтвердила Iltalehti, что во время круиза возникли беспорядки.

По словам Нойд, один человек получил травму, ему была оказана медицинская помощь в Таллинне.

«Участники конфликта были помещены под стражу полицией в Таллинне», - сказала Нойд.