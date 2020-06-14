Пьяный 46-летний мужчина упал в воду с плавучей сауны: водолазы нашли его тело
Сегодня около полудня спасатели получили вызов в речной порт Луунья, где якобы кто-то упал в воду. Однако в результате спасательных работ на поверхности воды никто не был найден, и работа была передана полиции, которая прибегла к помощи дайверов, пишет Tartu Postimees.
Как сообщила пресс-служба Лыунаского спасательного центра, человек упал в воду с сауны на плоту в лодочном порту Эмайыги, в деревне Луунья, недалеко от Тарту. Дайверы Maremark, вызванные на помощь полицией, нашли утонувшего 46-летнего мужчину примерно через полчаса поисков.
Мужчина, весело проводивший время на плоту, был сильно пьян, и уже ранее оказывался в опасной ситуации.
Перегрев и потеря жидкости, связанные с посещением сауны в состоянии сильного опьянения, сильно размывают сознание, и это, вероятно, стало фатальным для мужчины средних лет, сообщили спасатели.
В этом году в Эстонии утонули 27 человек. В шести уездах Южной Эстонии утонуло в общей сложности 11 человек. Сегодня была вторая смерть в результате утопления в Тартуском уезде. К сожалению, многие трагические несчастные случаи на воде вызваны внезапным падением в воду в состоянии алкогольного опьянения. Семь человек, которые утонули на юге Эстонии, были пьяны и оказались в воде из-за того, что поскользнулись или споткнулись.