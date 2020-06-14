Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 июня.
Коронавирус
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 621 тест на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых ни одна проба не дала положительный результат.
В США вылечившийся от COVID-19 пациент получил счет на миллион долларов, документ занимает 181 страницу и включает почти 3000 позиций.
«Застряла в одном из худших мест»: жительница Эстонии из-за коронавируса уже три месяца не может выбраться с острова.
Депортации июня 1941 года
14 июня для десятков тысяч эстонцев начался путь в лагеря ГУЛАГа.
Премьер-министр Юри Ратас сегодня сказал, что депортации июня 1941 года оставили в душе эстонского народа глубокую рану.
Таллинн почтил память жертв депортации: председатель городского собрания возложил венок к подножию мемориала жертвам коммунизма на холме Маарьямяэ.
Другие новости
Postimees восстановил, на основе имеющихся сейчас данных, как разворачивались трагические события в Лихула.
На борту судна Tallink произошло кровавая драка, пассажиры боялись за свои жизни.
Отправленный в пансионат эстонский преступник-рекордсмен сбежал в первый же день: его 41 раз наказывали в уголовном порядке.
В память об убитом мотоциклисте полсотни людей в воскресенье проехали колонной по Эстонии.
Чернокожий финский баскетболист обвиняет игрока сборной Эстонии в расизме.