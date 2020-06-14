Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 621 тест на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых ни одна проба не дала положительный результат.

В США вылечившийся от COVID-19 пациент получил счет на миллион долларов, документ занимает 181 страницу и включает почти 3000 позиций.

«Застряла в одном из худших мест»: жительница Эстонии из-за коронавируса уже три месяца не может выбраться с острова.

Депортации июня 1941 года

14 июня для десятков тысяч эстонцев начался путь в лагеря ГУЛАГа.

Премьер-министр Юри Ратас сегодня сказал, что депортации июня 1941 года оставили в душе эстонского народа глубокую рану.

Таллинн почтил память жертв депортации: председатель городского собрания возложил венок к подножию мемориала жертвам коммунизма на холме Маарьямяэ.

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