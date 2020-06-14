Руководитель проекта на электростанции Аувере настаивает в Госсуде на своем оправдании

Признанный Тартуским окружным судом виновным в трагическом инциденте на Аувереской электростанции, в результате которого пять лет назад пострадали восемь человек, бывший руководитель проекта Eesti Energia Дмитрий Трохачев настаивает на своем оправдании в Государственном суде.