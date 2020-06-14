Руководитель проекта на электростанции Аувере настаивает в Госсуде на своем оправдании

Признанный Тартуским окружным судом виновным в трагическом инциденте на Аувереской электростанции, в результате которого пять лет назад пострадали восемь человек, бывший руководитель проекта Eesti Energia Дмитрий Трохачев настаивает на своем оправдании в Государственном суде.
В представленной в Госсуд кассации адвокаты Трохачева ходатайствуют об отмене обвинительного приговора окружного суда от 8 мая 2020 года и настаивают на полном оправдании своего подзащитного, сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Государственного суда Сусан Киви.
В качестве альтернативы защитники просят Госсуд вернуть дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд. Также они ходатайствуют об отмене выдвинутых против Дмитрия Трохачева гражданских исков на сумму около 20 000 евро.
По состоянию на 14 июня Государственный суд не занял позицию по кассационной жалобе.