Аналитик: не стоит ждать падения цен на рынке недвижимости

«Самым примечательным фактом и причиной того, что в нынешнем кризисе не ожидается существенного падения цен, является отсутствие какого-либо ценового пузыря, - сказал Нестор в пресс-релизе. - Хотя цены на недвижимость в последние годы быстро росли, столь же быстро росла в Эстонии и средняя брутто-зарплата».

Нестор отметил, что, когда в 2007 году квадратный метр средней квартиры стоил 1150 евро, средняя брутто-зарплата ограничивалась всего 720 евро. «Таким образом, для покупки одного квадратного метра требовалось 1,6 брутто-зарплат», - отметил он.

По словам аналитика, цены на недвижимость упали более чем вдвое, когда разразился кризис, а средняя заработная плата - менее, чем на 5 процентов. «В результате недвижимость стала значительно более доступной, и 0,8 брутто-зарплат стало достаточно, чтобы приобрести один квадратный метр», - добавил Нестор.

«По мере ослабления кризиса коэффициент несколько увеличился, но, по сути, с 2013 года остался на очень стабильном уровне, когда квадратный метр средней квартиры стоит чуть меньше месячной брутто-зарплаты», - сказал аналитик.

По совокупности этих показателей Нестор считает, что более значительного падения цен на рынке недвижимости в настоящее время может вообще не произойти.

«Конечно, на рынке есть проекты, где разработчик вынужден спешить с продажей, чтобы обеспечить ликвидность, но, учитывая то, что экономика, судя по сегодняшним оценкам, восстанавливается довольно быстро, такой подход не является распространенным», - отметил он.