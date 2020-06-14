Аналитик: не стоит ждать падения цен на рынке недвижимости

По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, значительного падения цен на рынке недвижимости не ожидается, поскольку пузыря нет, пишет Postimees.
«Самым примечательным фактом и причиной того, что в нынешнем кризисе не ожидается существенного падения цен, является отсутствие какого-либо ценового пузыря, - сказал Нестор в пресс-релизе. - Хотя цены на недвижимость в последние годы быстро росли, столь же быстро росла в Эстонии и средняя брутто-зарплата».
Нестор отметил, что, когда в 2007 году квадратный метр средней квартиры стоил 1150 евро, средняя брутто-зарплата ограничивалась всего 720 евро. «Таким образом, для покупки одного квадратного метра требовалось 1,6 брутто-зарплат», - отметил он.
По словам аналитика, цены на недвижимость упали более чем вдвое, когда разразился кризис, а средняя заработная плата - менее, чем на 5 процентов. «В результате недвижимость стала значительно более доступной, и 0,8 брутто-зарплат стало достаточно, чтобы приобрести один квадратный метр», - добавил Нестор.
«По мере ослабления кризиса коэффициент несколько увеличился, но, по сути, с 2013 года остался на очень стабильном уровне, когда квадратный метр средней квартиры стоит чуть меньше месячной брутто-зарплаты», - сказал аналитик.
По совокупности этих показателей Нестор считает, что более значительного падения цен на рынке недвижимости в настоящее время может вообще не произойти.
«Конечно, на рынке есть проекты, где разработчик вынужден спешить с продажей, чтобы обеспечить ликвидность, но, учитывая то, что экономика, судя по сегодняшним оценкам, восстанавливается довольно быстро, такой подход не является распространенным», - отметил он.
«Может легко случиться так, что, несмотря на глубокий экономический спад, падение цен на рынке недвижимости в лучшем случае ограничится десятью процентами», - сказал экономический аналитик SEB.