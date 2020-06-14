Керсти Кальюлайд: свобода сама за себя не постоит

Свободу следует беречь каждый день, поскольку сама за себя она не постоит, написала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в социальных сетях в воскресенье, 14 июня, в 79 годовщину депортаций мирного населения в 1941 году.
«Прошло 79 лет. Именно сюда, к установленному на площади Вабадузе символическому "Вагону слез"» стоит прийти, чтобы вспомнить обо всех тех людях, которых вырвали отсюда, с родной земли на чуждые просторы Советского Союза, тех, кто добрался до них живыми. И подумать о том, что свобода сама за себя не постоит. Ее надо беречь каждый день», - написала Кальюлайд.
В субботу на площади Вабадузе была открыта инсталляция — установленный на рельсы вагон, наполненный голубыми воздушными шарами. Повернутый одним концом на восток вагон символизирует один из 490 железнодорожных вагонов со ссыльными, заполненных слезами депортированных жителей Эстонии.