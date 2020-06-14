Керсти Кальюлайд: свобода сама за себя не постоит

«Прошло 79 лет. Именно сюда, к установленному на площади Вабадузе символическому "Вагону слез"» стоит прийти, чтобы вспомнить обо всех тех людях, которых вырвали отсюда, с родной земли на чуждые просторы Советского Союза, тех, кто добрался до них живыми. И подумать о том, что свобода сама за себя не постоит. Ее надо беречь каждый день», - написала Кальюлайд.