Торгово-промышленная палата: сезонные работники-иностранцы не могут получить помощь семейного врача

Об этом BNS сообщила пресс-служба палаты, пояснив, что, в соответствии с Законом об организации услуг здравоохранения, право быть включенными в список семейных врачей и получать от них услуги здравоохранения имеют только постоянные жители Эстонии и иностранцы, проживающие в Эстонии на основании вида на жительство, но не сезонные работники.

Вместе с тем, Закон о страховой медицине предусматривает, что если за сезонного работника-иностранца его работодатель платит государству социальный налог, то такой работник с точки зрения Закона о страховой медицине считается застрахованным и Больничная касса должна компенсировать его расходы на лечение.

Таким образом, с одной стороны, сезонный работник должен получать и те услуги здравоохранения, которые семейный врач оказывает в общем порядке, однако остается неясным, каким именно образом он может ими воспользоваться. Об этом говорится в письме Торгово-промышленной палаты, которое Больничная касса перенаправила Министерству социальных дел.