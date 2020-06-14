Вс, 14.06.2020
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  • В США мужчина, представившийся бойцом UFC, открыл стрельбу: пострадали восемь человек

В США мужчина, представившийся бойцом UFC, открыл стрельбу: пострадали восемь человек

Американская полиция.

ФОТО: LAWRENCE BRYANT/REUTERS

В Сан-Антонио произошло резонансное преступление. Человек, которого не пустили в один из баров города по причине сильного алкогольного опьянения, устроил стрельбу. При этом он представился бойцом UFC из Калифорнии, сообщает BJ Penn.

Когда преступнику и его нескольким друзьям было отказано в посещении заведения, мужчина пошел к своему автомобилю, достал из него ружье и устроил стрельбу. В результате ранения получили восемь человек: пять женщин и трое мужчин в возрасте от 23 лет до 41 года.

Все они были госпитализированы, но угрозы жизни ни у кого нет, так как пули не попали в жизненно важные органы. Что касается преступника, то он скрылся с места происшествия и сейчас полиция изучает все имеющиеся данные, чтобы установить его личность.

"Мир сходит с ума. Конечно, я слышал об этом. Надеюсь, это не так. Знаете, сколько лысых мужиков, представляющихся Даной Уайтом?! Это просто невероятные истории. Надеюсь, здесь такая же ситуация", - сказал президент UFC Дана Уайт, давая понять, что ни один боец его организации не имеет отношение к произошедшему.

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