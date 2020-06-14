Глава Nordica: если не получим денег, то летать, очевидно, не начнем

"Мы сейчас ждем решение относительно дополнительного финансирования, если денег не будет, то мы, очевидно, летать не начнем. Но следует учитывать, что реального восстановления пассажиропотока не произошло. Как только решение о финансировании будет принято и деньги поступят на наш счет, мы сразу же начнем планировать и возможно приступим к обслуживанию некоторых линий", - приводят слова председателя правления Nordic Aviation Group Эрки Урва радионовости ERR.