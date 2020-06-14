Витамин D не панацея от COVID-19, а передозировка добавок и загара может быть опасна

Врачи медицинского центра при Йельской школе медицины говорят, что витамин D, который помогает организму усваивать кальций для укрепления костей, может играть роль в борьбе с COVID-19 - на разных стадиях - от предотвращения инфекции до снижения тяжести заболевания.
Но некоторые отчеты являются лишь предварительными и не были рецензированы, указывает Кэтлин Суоцци, доктор медицины, дерматологический хирург Йельской школы медицины. Суоцци обеспокоена тем, что новости о таких исследованиях могут заставить людей слишком много загорать или принимать опасные дозы добавок витамина D. Люди получают витамин D от солнца, из продуктов питания, которые являются его естественными источниками или обогащены им, а также из пищевых добавок, пишет Technology.org.
Слишком малое количество витамина D может привести к заболеваниям костей как у взрослых, так и у детей; слишком много (при получении витамина из пищи или добавок) может быть токсичным для организма и привести к проблемам с сердцем и почками. Кроме того, попытка получить витамин D, принимая долгие солнечные ванны, подвергает людей риску развития рака кожи.
«Здоровые люди могут получать достаточное количество витамина D из своего рациона и от разумного количества периодического пребывания на солнце, например, гуляя на свежем воздухе. Нет необходимости загорать, чтобы получить адекватные уровни витамина D», - подчеркивает доктор Суоцци, объясняя, что те, кто с наибольшей вероятностью страдают от дефицита витамина D, - это люди старшего возраста, люди, имеющие хронические заболевания или более темную кожу, которая не впитывает УФ-лучи, а также светлую кожу. «Моя главная забота как дерматолога в преддверии летнего сезона заключается в том, что после нескольких месяцев из-за пандемии кто-то, кто здоров и не имеет недостатка витамина D, читает вырванные из контекста куски этих исследований и выходит на улицу и жарится на солнце, неверно полагая, что избыток витамина D обеспечит защиту COVID-19».
Что касается недавних исследований витамина D и COVID-19, доктор Суоцци предоставила более подробный обзор исследования, проведенного в Северо-Западном университете. Оно сравнивало 10 стран с высокими показателями смертности от COVID-19 и заметило, что в этих странах отмечается более высокий уровень дефицита витамина D по сравнению со странами, которые не были столь серьезно затронуты COVID-19.
«В этом исследовании уровни витамина D не измерялись у пациентов с COVID-19. Вместо этого они использовали исторические показатели дефицита витамина D в этих странах и соотносили их с показателями смертности от COVID-19», - объясняет Суоцци.
А, например, исследование Чикагского университета было сфокусировано на пациентах, поступивших в больницу с COVID-19, и рассматривало их уровень витамина D за прошедший год, включая также то, какие пациенты с дефицитом витамина D принимали добавки. Исследование пришло к выводу, что дефицит витамина D, который недостаточно лечится, связан с риском заболеть COVID-19.
«При рассмотрении результатов этих исследований важно оценить потенциальные смешанные переменные», - подчеркивает доктор Суоцци, говоря о переменных, которые не учитываются в исследовании, которое может привести к предположению о корреляциях, которых на самом деле не существует. «Дефицит витамина D чаще встречается у пожилых людей и у афро-американцев, и мы также знаем, что заболеваемость и смертность от COVID-19 выше в этих группах. Кроме того, дефицит витамина D связан с многочисленными хроническими заболеваниями, которые, как мы знаем, также влияют на тяжесть заболевания COVID-19».
Другими словами, связь может быть, но у нас пока нет достаточной информации, чтобы указать на точную зависимость, добавляет доктор Суоцци.
Таким образом, хотя витамин D может играть свою роль в тяжести заболевания COVID-19, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, есть ли четкая причинно-следственная связь. По словам Суоцци, более убедительное исследование будет перспективным (имеется в виду, что оно рассматривает результаты, такие как развитие или излечение заболевания в течение определенного периода времени) и использует рандомизированные контролируемые группы. «Вы можете взять пациентов, госпитализированных с COVID, и проверить их уровень витамина D, а затем случайным образом назначить им добавку витамина D или ее отсутствие, и это может показать нам точно, играет ли витамин D какую-то роль», - говорит она.
До появления COVID-19 в исследованиях изучался дефицит витамина D в контексте тяжелой болезни, особенно среди пациентов в отделениях интенсивной терапии, отмечает Томас Карпентер, доктор медицины, педиатрический эндокринолог центра при Йельской школе медицины. «Дефицит витамина Dтакже связан с астмой и другими нарушениями дыхания», - добавляет он.
И поскольку COVID-19 может вызывать серьезные респираторные симптомы, неудивительно, что витамин Dобсуждался, но связь между дефицитом витамина D и COVID-19 неясна, говорит доктор Карпентер.
Надо быть очень осторожными», - призывает он. «Понятно, что если кому-то действительно не хватает витамина D, мы дополняем его до нормативного уровня, и, возможно, это может быть дополнением, чтобы помочь кому-то, но преждевременно говорить, что это панацея».
Хотя считается, что витамин D играет роль в поддержании иммунной системы, многое еще до конца не понято, отмечает доктор Карпентер. «Некоторые пропагандируют терапию высокими дозами витамина D, утверждая, что она укрепляет вашу иммунную систему здоровым способом», - говорит он. «Но доказательства для этого довольно скудны. И вы могли бы также привести аргумент, что усиление иммунного ответа на самом деле может быть вредным для пациентов с COVID».
Действительно, сверхактивный иммунный ответ - это то, что, как полагают некоторые, может вызывать постоянную высокую температуру, серьезные проблемы с дыханием и повреждение легких в тяжелых случаях COVID-19.
«Когда речь идет о COVID-19, возникает так много вопросов, что я, конечно, не думаю, что было бы целесообразно принимать большие дозы витамина D в качестве профилактической меры», - говорит доктор Карпентер. «И если вы рассмотрите это в контексте того, как мы рассматривали все другие заболевания, на которые якобы воздействовал витамин D, самый разумный подход – это поддерживать себя на нормальном уровне».
«Для людей, которые не получают необходимую суточную дозу из своего рациона, проблема в том, что не существует пилюль в 600 МЕ», - говорит доктор Карпентер. «Я говорю пациентам принимать таблетки по 1000 МЕ пять раз в неделю, чтобы получить такое же количество».
Доктор Карпентер говорит, что прием добавки, которая по сути эквивалентна 600 МЕ, приносит мало вреда. Но если вы обеспокоены уровнем витамина D, поговорите со своим врачом, призывает доктор Суоцци.