Витамин D не панацея от COVID-19, а передозировка добавок и загара может быть опасна

Другими словами, связь может быть, но у нас пока нет достаточной информации, чтобы указать на точную зависимость, добавляет доктор Суоцци.

Таким образом, хотя витамин D может играть свою роль в тяжести заболевания COVID-19, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, есть ли четкая причинно-следственная связь. По словам Суоцци, более убедительное исследование будет перспективным (имеется в виду, что оно рассматривает результаты, такие как развитие или излечение заболевания в течение определенного периода времени) и использует рандомизированные контролируемые группы. «Вы можете взять пациентов, госпитализированных с COVID, и проверить их уровень витамина D, а затем случайным образом назначить им добавку витамина D или ее отсутствие, и это может показать нам точно, играет ли витамин D какую-то роль», - говорит она.

До появления COVID-19 в исследованиях изучался дефицит витамина D в контексте тяжелой болезни, особенно среди пациентов в отделениях интенсивной терапии, отмечает Томас Карпентер, доктор медицины, педиатрический эндокринолог центра при Йельской школе медицины. «Дефицит витамина Dтакже связан с астмой и другими нарушениями дыхания», - добавляет он.

И поскольку COVID-19 может вызывать серьезные респираторные симптомы, неудивительно, что витамин Dобсуждался, но связь между дефицитом витамина D и COVID-19 неясна, говорит доктор Карпентер.

Надо быть очень осторожными», - призывает он. «Понятно, что если кому-то действительно не хватает витамина D, мы дополняем его до нормативного уровня, и, возможно, это может быть дополнением, чтобы помочь кому-то, но преждевременно говорить, что это панацея».

Хотя считается, что витамин D играет роль в поддержании иммунной системы, многое еще до конца не понято, отмечает доктор Карпентер. «Некоторые пропагандируют терапию высокими дозами витамина D, утверждая, что она укрепляет вашу иммунную систему здоровым способом», - говорит он. «Но доказательства для этого довольно скудны. И вы могли бы также привести аргумент, что усиление иммунного ответа на самом деле может быть вредным для пациентов с COVID».

Действительно, сверхактивный иммунный ответ - это то, что, как полагают некоторые, может вызывать постоянную высокую температуру, серьезные проблемы с дыханием и повреждение легких в тяжелых случаях COVID-19.

«Когда речь идет о COVID-19, возникает так много вопросов, что я, конечно, не думаю, что было бы целесообразно принимать большие дозы витамина D в качестве профилактической меры», - говорит доктор Карпентер. «И если вы рассмотрите это в контексте того, как мы рассматривали все другие заболевания, на которые якобы воздействовал витамин D, самый разумный подход – это поддерживать себя на нормальном уровне».

«Для людей, которые не получают необходимую суточную дозу из своего рациона, проблема в том, что не существует пилюль в 600 МЕ», - говорит доктор Карпентер. «Я говорю пациентам принимать таблетки по 1000 МЕ пять раз в неделю, чтобы получить такое же количество».