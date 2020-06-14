Галерея ⟩ Друзья природы образовали живую цепь в защиту озера

По словам защитников природы, озеро Ульясте, популярное место для отдыха и купания среди жителей Ида- и Ляэне-Вирусаа, находится в опасности. В частности, тамошню почву изучает предприятие Kiviõli Keemiatööstus.

Сегодня на дороге с интенсивным движением возле озера Ульясте прошла акция протеста против строительства скважин возле озера Ульясте. В демонстрации приняли участие около 400 человек.

По словам защитников природы, озеро Ульясте, популярное лето и место для купания среди жителей Виру и Востока, находится в опасности. А именно, Kiviõli Keemiatööstus изучает почву там.

В защиту озера в социальных сетях была сформирована группа, которая призывает людей протестовать, оставлять свои подписи, а также высказываться вслух. На сегодняшний день к группе присоединилось более 2000 человек.

Таллиннка в первом поколении Яна из приехала в Ульясте со своей семьей. «Независимо от того, где я живу сейчас, мои бабушка и дедушка и родители - отсюда», - сказала Яна.

По словам Яны, в детстве она провела много времени на берегу озера Ульясте. «Я не геолог, но со стороны кажется, что такие глубокие скважины действительно могут стать опасными для озера, осушив или повредив его иным образом», - продолжила она.

Участники акции у озера играли в так называемый "испорченный телефон": одна компания передавала лозунги следующей и так далее. Девизом акции было «Ульясте в наших руках!»

Инициатор мероприятия и председатель Эстонского общества охраны природы Сонда Рауль Иванов посчитал мероприятие успешным. «Я рад подтвердить, что сюда пришло так много людей», - сказал Иванов.