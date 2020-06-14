Неправдоподобные данные: вокруг исследований лекарства от COVID-19 разгорелся громкий скандал

Странности также появляются в исследовании ивермектина, говорит Карлос Чаккур из Барселонского института глобального здравоохранения. Существуют доказательства того, что ивермектин, ключевое оружие в глобальной кампании против речной слепоты, также обладает противовирусными свойствами. Предварительная публикация от 6 апреля, написанная в соавторстве Пателем, Десаи и Мехра вместе с Дэвидом Грейнджером из Университета Юты, использует данные Surgisphere, которые, как сообщается, были собраны в 169 больницах по всему миру в период с 1 января по 1 марта. Они включали трех пациентов в Африке, которые получали ивермектин - хотя к 1 марта во всей Африке было зарегистрировано только два случая COVID-19, отмечают Чаккур и два его коллеги в недавнем сообщении в блоге.

Чаккур говорит, что после того, как он спросил о несоответствии, авторы опубликовали вторую, более длинную версию рукописи 19 апреля, содержащую данные, собранные в период с 1 января по 31 марта. В новой версии сообщается, что ивермектин уменьшил потребность в искусственной вентиляции легких на 65% и снизил уровень смертности на 83%. Но у этой ревизии были другие проблемы, написали в своем блоге Чаккур и его коллеги . Например, данные, показанные на рисунке, сильно отличались от данных, приведенных в тексте. (Грейнджер также не ответил на запрос о комментарии.)

В ответ на исследование ивермектина Министерство здравоохранения Перу изменило протокол лечения COVID-19, включив в него ивермектин (а также гидроксихлорохин) для легких и тяжелых случаев применения COVID-19; спрос на это лекарство в Перу вырос. В Тринидаде в Боливии власти города поставили целью раздать более 350 000 бесплатных доз ивермектина после того, как Министерство здравоохранения страны разрешило его использование от COVID-19.

Скудное присутствие Surgisphere в интернете - на веб-сайте не перечисляются больницы-партнеры и, например, не указывается состав научного консультативного совета - вызвало сильный скептицизм. В своем блоге врач и предприниматель Джеймс Тодаро из инвестиционного фонда Blocktown Capital поинтересовался, почему огромная база данных Surgisphere не использовалась в рецензируемых исследованиях до мая. Чаккур спрашивает, как такая крошечная компания, в которой, согласно LinkedIn, насчитывается лишь несколько сотрудников, смогла заключить соглашения об обмене данными с сотнями больниц по всему миру.

Представитель Десаи говорит, что в компании работает 11 человек, и она разрабатывает свою базу данных с 2008 года.

Потенциал гидроксихлорохина для лечения COVID-19 стал политической точкой возгорания. Французский микробиолог Дидье Рауль, чьи собственные широко критикуемые исследования предположили пользу препарата, высмеял исследование Lancet в видео, опубликованном 2 июня, назвав авторов «некомпетентными».

Для ученых, проводящих рандомизированные испытания гидроксихлорохина, насущным был вопрос о том, как реагировать на cтатью и последовавшую шумиху. Финансируемые Национальным институтом сердца, легких и крови США исследования было решено продолжить после того, как комитет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) рассмотрел данные о безопасности уже зарегистрированных участников, говорит Сэмлер, соавтор исследования. По словам Соумьи Сваминатана, главного ученого организации, приостановленное исследование солидарности ВОЗ ожидает аналогичного обзора со стороны DSMB.

Мигель Эрнан, эпидемиолог из Гарварда и один из следователей в продолжающемся исследовании гидроксихлорохина в Испании и Латинской Америке, считает, что возникший скандал навредил испытанию лекарства. «Если вы делаете что-то настолько провокационное без прочной основы, вы заставите многих людей тратить время на попытки понять, что происходит».