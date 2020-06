Неправдоподобные данные: вокруг исследований лекарства от COVID-19 разгорелся громкий скандал

Когда статья в журнале Science вышла в печать, The Lancet выпустил «Выражение озабоченности», отметив «серьезные научные вопросы» к своей статье. Несколькими часами ранее The New England Journal of Medicine (Медицинский журнал Новой Англии) опубликовал «Выражение озабоченности» по поводу второго исследования с использованием данных Surgisphere, опубликованного 1 мая. В статье сообщалось, что прием некоторых препаратов для лечения артериального давления, включая ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), не увеличивал риск смерти среди пациентов с COVID-19 , как предполагали некоторые исследователи. Журнал попросил авторов «предоставить доказательства того, что данные достоверны».