Вс, 14.06.2020
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В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

Аэропорт Пулково.

ФОТО: Peter Kovalev / Peter Kovalev/TASS

Два самолета столкнулись на взлетной полосе в петербургском аэропорту Пулково. 

"В Пулково самолет S7 на рулении до взлетной полосы сбил крылом хвост другому самолету. Рейс СПб-Иркутск с вылетом в 12:50", - сообщил очевидец в редакцию портала Фонтанка.ру.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе оператора городской авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы», два лайнера задержаны по технической причине.

«Подробности необходимо уточнять непосредственно у перевозчиков. Аэропорт работает в штатном режиме», — добавили представители Пулково.

Сайт Gazeta.ru сообщил, что столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе при рулении, в результате инцидента никто не пострадал. Столкнулись самолеты рейсов Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград.

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