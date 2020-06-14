В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

"В Пулково самолет S7 на рулении до взлетной полосы сбил крылом хвост другому самолету. Рейс СПб-Иркутск с вылетом в 12:50", - сообщил очевидец в редакцию портала Фонтанка.ру.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе оператора городской авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы», два лайнера задержаны по технической причине.

«Подробности необходимо уточнять непосредственно у перевозчиков. Аэропорт работает в штатном режиме», — добавили представители Пулково.