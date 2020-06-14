В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись на взлетной полосе в петербургском аэропорту Пулково.
"В Пулково самолет S7 на рулении до взлетной полосы сбил крылом хвост другому самолету. Рейс СПб-Иркутск с вылетом в 12:50", - сообщил очевидец в редакцию портала Фонтанка.ру.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе оператора городской авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы», два лайнера задержаны по технической причине.
«Подробности необходимо уточнять непосредственно у перевозчиков. Аэропорт работает в штатном режиме», — добавили представители Пулково.
Сайт Gazeta.ru сообщил, что столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе при рулении, в результате инцидента никто не пострадал. Столкнулись самолеты рейсов Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград.