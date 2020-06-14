Эксперты разобрались в причинах панической закупки туалетной бумаги в начале пандемии

После быстрого распространения коронавируса COVID-19 в Европе и Северной Америке в марте 2020 года многие начали накапливать дома товары, включая туалетную бумагу. Некоторые компании сообщили об увеличении продаж трудовой бумаги до 700%, несмотря на призывы правительства воздерживаться от «панических покупок».

Особенности исследования

В новом исследовании ученые опросили 1029 взрослых из 35 стран, которые были набраны через социальные сети. В период с 23 марта по 29 марта 2020 года участники заполнили краткую инвентаризацию, которая включает шесть личностных областей, и поделились информацией об их демографии, предполагаемом уровне угрозы COVID-19, поведении в карантине и покупках туалетной бумаги в последние недели.

Результаты

Самым надежным предиктором накопления туалетной бумаги была предполагаемая угроза, создаваемая пандемией. Люди, которые чувствовали себя уязвимыми, имели тенденцию накапливать больше туалетной бумаги. Частично, этот эффект был основан на личностном факторе эмоциональности: люди, которые много волнуются и чувствуют беспокойство, с большей вероятностью чувствуют угрозу и запасают туалетную бумагу.

Область добросовестности личности, которая включает в себя черты организации, трудолюбие, перфекционизм и осторожность, также была предиктором накопления (р = 0,048).