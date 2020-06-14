Галерея ⟩ Закон не писан? Флаг с траурной лентой вывесили не все

На сайте Госканцелярии говорится, что дни вывешивания флага рассказывают нам о важных событиях и ценностях - создании государственности, борьбе за свободу, семейных ценностях, свершениях в сфере образования, культурных основах и важности демократии. В эти дни во всей Эстонии вывешиваются флаги.

14 июня в Эстонии - день траура. В день траура вспоминают репрессированных оккупационными властями и погибших в результате их деятельности.

14 июня 1941 года из Эстонии в Сибирь были депортированы более 10 тысяч человек. В это же время подобную операцию Советский Союз провел подобную акцию и на оккупированных территориях Польши, Бессарабии (Молдовы), Литвы и Латвии.

Политические аресты и убийства продолжились в годы немецкой оккупации в 1941-1944 годах и во время второй оккупации Советским Союзом с 1944 по 1991 годы. В результате второй волны сталинских депортаций в марте 1949 года из Эстонии вывезли более 20 тыс человек, в основном женщин и детей.